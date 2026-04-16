Субсидии после 1 мая: кому выплаты продлят автоматически, а кому надо писать заявление
С 1 мая 2026 года в Украине стартует перерасчет субсидий на неотапливаемый сезон. В большинстве случаев выплаты переназначат автоматически, однако части жителей страны придется обратиться в ПФУ.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.
Главное:
- Сроки: Субсидия на неотапливаемый сезон назначается на период с 1 мая по 30 сентября.
- Автоматическое продление: Большинству граждан выплаты переназначат без обращений, если состав семьи и имущественное положение не изменились.
- Кто должен подать заявление: Арендаторы жилья, переселенцы (ВПЛ), домохозяйства с "нулевой" субсидией и те, у кого количество жителей не совпадает с количеством зарегистрированных.
- Крайний срок: Если подать документы в мае или июне, помощь начислят задним числом - с 1 мая.
- Способы подачи: Заявление можно подать через "Дію", вебпортал ПФУ, ЦПАУ или лично в отделениях Пенсионного фонда.
- Обязательное информирование: О любых изменениях в имущественном состоянии необходимо сообщить ПФУ в течение 30 дней.
Когда и как пересчитают субсидии
Субсидия на неотапливаемый сезон предоставляется на период с 1 мая до 30 сентября.
В ПФУ объяснили, что с 1 мая произойдет автоматический перерасчет выплат. Большинству получателей не нужно подавать никаких заявлений - при условии, что не изменились:
- состав домохозяйства;
- имущественное положение.
Если же такие изменения были, о них необходимо сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.
Кому нужно подавать заявление
В то же время есть категории граждан, которым субсидию назначат только после подачи заявления и декларации. Обратиться в ПФУ нужно, если:
- субсидия не назначалась ранее или ее размер был "0";
- жилье арендуется;
- фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
- домохозяйство претендует на субсидию для покупки сжиженного газа или твердого топлива;
- в составе семьи есть внутренне перемещенные лица.
Как подать документы
Подать заявление можно несколькими способами:
- лично или по почте в сервисный центр ПФУ;
- через веб-портал ПФУ или мобильное приложение;
- через портал "Дія";
- в ЦПАУ;
- через уполномоченных лиц местных советов.
Важный срок
В ПФУ отмечают: если подать заявление в течение мая или июня, субсидию назначат с начала неотапливаемого сезона - то есть с 1 мая.
Таким образом, большинству украинцев выплаты продлят автоматически, но отдельным категориям стоит заранее позаботиться об оформлении документов, чтобы не потерять помощь.
Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах сохранения пенсий и субсидий для украинцев, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. Для получения выплат нужно проходить ежегодную идентификацию, сообщать о пребывании за границей и подтверждать, что человек не получает пенсию от РФ. Иначе выплаты могут приостановить.
