От пенсий и субсидий до лекарств: каких изменений ждать украинцам в мае и кого они "заденут"
Май 2026 года несет украинцам ряд важных изменений в различных сферах жизни. При этом не все они могут оказаться приятными.
Подробнее о самых важных изменениях для граждан Украины в течение последнего месяца весны, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Надбавки к пенсиям: индивидуальные повышения выплат (от 300 до 570 грн) зависят от возрастной категории человека.
- Социальная помощь: некоторые из уязвимых категорий населения получат единовременную выплату в размере 1500 гривен.
- Перерасчет субсидий: пересмотр финансовой помощи на неотапливаемый сезон происходит в большинстве случаев автоматически, однако некоторым придется обратиться в ПФУ.
- Доступные лекарства: препараты для гормональной терапии рака молочной железы можно получить только при наличии актуального плана лечения в ЕСОЗ.
- Тарифы на свет: цена электроэнергии "выровняется" до стандартной (4,32 грн/кВт⋅ч) для всех домохозяйств.
- Права детей: новый закон меняет правила оформления недвижимости, транспортных средств или другого имущества на малолетних и несовершеннолетних украинцев.
- Трудоустройство: в Украине заработает Единый реестр квалификаций (для работников и работодателей).
- Изменения за границей: в Польше стартует подача онлайн-заявок на карты CUKR для украинцев, а в Канаде вводят систему сооплаты за каждый выписанный рецепт лекарств и стоимость некоторых других медуслуг.
Надбавки к пенсиям
В мае некоторые из украинцев пожилого возраста могут рассчитывать на индивидуальные повышения - надбавки к пенсиям.
Речь идет о фиксированных доплатах от 300 до 570 гривен - в зависимости от возрастной категории пенсионера.
Основные условия получения "возрастной" надбавки к пенсии, согласно информации ПФУ, таковы:
- размер пенсионной выплаты (с 1 января 2026 года) - не более 10 340,35 гривен;
- приобретение соответствующего возраста - 70, 75 и 80 лет.
"Весенние" 1500 гривен
Единовременная выплата 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения в Украине:
- пенсионеров по возрасту;
- людей с инвалидностью;
- малообеспеченных и многодетных семей;
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- одиноких матерей и получателей базовой социальной помощи.
В целом выплачивать эти деньги начали с 1 апреля 2026 года.
Однако часть пенсионеров может получить так называемую "весеннюю" выплату в мае вместо апреля - из-за особенностей начисления.
Субсидии
С 1 мая в Украине стартует перерасчет субсидий на неотапливаемый сезон.
В большинстве случаев выплаты людям переназначат автоматически. Однако некоторым все же придется обратиться в Пенсионный фонд.
Так, например, сообщить ПФУ в течение 30 дней нужно тем, у кого изменились:
- либо состав домохозяйства;
- либо имущественное положение.
Обратиться в ПФУ и подать заявление для назначения субсидии нужно также некоторым другим категориям граждан.
"Доступные лекарства"
Согласно информации Национальной службы здоровья Украины, дата 1 мая - важна для пациенток, которые проходят гормональную терапию рака молочной железы.
Речь о том, что с этого дня получить препараты гормональной терапии рака молочной железы по программе "Доступные лекарства" (летрозол, экземестан, тамоксифен) можно будет только при наличии плана лечения в Электронной системе здравоохранения - ЭСОЗ.
Учитывая такую ситуацию, украинкам посоветовали обратиться к своему врачу-онкологу (чтобы уточнить, есть ли план лечения в ЭСОЗ и актуален ли он).
Если плана нет или его нужно обновить - необходимо запланировать визит к врачу.
"Обратитесь к врачу как можно быстрее. Как только план лечения будет создан или актуализирован, вы сможете и в дальнейшем получать препараты по программе "Доступные лекарства", - посоветовали в НСЗУ.
Тариф на электроэнергию
В целом цены на электроэнергию для населения в Украине не будут меняться до конца октября. Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила еще 29 апреля.
Она объяснила, что правительство продлило действие нынешнего тарифа для бытовых потребителей - 4,32 гривны за кВт⋅ч - до 31 октября 2026 года.
В то же время глава КМУ напомнила об отдельной поддержке домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла:
- домов и квартир с электроотоплением;
- многоквартирных домов, не подключенных к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.
Речь идет о так называемом "зимнем" льготном тарифе, который:
- действует в период с 1 октября по 30 апреля;
- составляет 2,64 гривны за кВт⋅ч - за потребление до 2 000 кВт⋅ч в месяц (за потребление сверх этого объема цена становится "стандартной" - 4,32 гривны за кВт⋅ч).
Исходя из вышесказанного, в мае "зимний" тариф приостанавливается, а стоимость электроэнергии для некоторых украинцев "растет" - выровняется "под стандартную цену" (4,32 гривны за кВт⋅ч).
Имущество детей
В марте Верховная Рада приняла закон насчет совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц, который вступает в силу через месяц - в мае.
Согласно документу, в Украине изменятся правила оформления имущества на малолетних и несовершеннолетних лиц, а родители (усыновители или опекуны) официально обязаны будут заботиться об имуществе ребенка (использовать его исключительно в его интересах).
Так, например, не придется больше получать согласие органа опеки и попечительства, чтобы подарить ребенку недвижимость, транспортное средство или другое ценное имущество (для этого достаточно будет согласия родителей).
При этом отчуждение имущества, принадлежащего ребенку, и в дальнейшем будет требовать разрешения компетентного органа.
Между тем дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, получат право на полный спектр бесплатных услуг вторичной юридической помощи.
Единый реестр квалификаций
Со 2 мая 2026 года вступает в силу постановление Кабинета министров №1387 (от 29 октября 2025 года) "Некоторые вопросы функционирования Единого реестра квалификаций - Классификатора профессий".
Речь идет, по сути, о создании Единого реестра квалификаций - современной электронной платформы, которая будет содержать систематизированную информацию:
- о профессиональных стандартах;
- о квалификационных центрах;
- об экспертах по аккредитации.
Это должно стать удобным инструментом как для граждан (которые хотят повысить свою квалификацию), так и для работодателей (в разрезе подбора персонала и развития работников).
Ожидается, что доступ к Реестру будет открытым и бесплатным.
А данные в нем будут формироваться с учетом международной стандартной классификации видов занятий (International Standard Classification of Occupations - ISCO).
Карта CUKR в Польше
С 4 мая украинцы с временной защитой в Польше смогут подать заявку на карту CUKR.
Речь идет о разрешении на временное проживание сроком на три года, доступном гражданам Украины, которые:
- имели временную защиту в Польше;
- имеют активный статус PESEL UKR.
При этом одно из ключевых изменений - полная цифровизация процесса.
То есть подать заявление можно будет только онлайн, через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw), поскольку бумажные - больше не будут принимать.
Расходы в Канаде
С 1 мая в Канаде заработает новая система сооплаты, согласно которой гражданам придется не только платить за каждый выписанный рецепт лекарств, но и оплачивать дополнительные услуги.
Ожидается, что введенные изменения могут распространяться на участников программы Interim Federal Health Program (IFHP) - то есть беженцев (в том числе и из Украины), а также тех, кто подал заявки на предоставление убежища.
По данным официального веб-сайта правительства Канады, с мая (в рамках системы сооплаты) людям придется платить 4 доллара за каждый рецепт лекарств и оплачивать 30% стоимости:
- услуг офтальмолога;
- услуг стоматолога;
- психиатрической и психологической поддержки.
При этом бесплатными должны остаться:
- базовые услуги (такие как визиты к врачу, стационарная помощь, кареты скорой помощи);
- дополнительные медицинские услуги и продукты, полученные до 1 мая 2026 года;
- иммиграционные медицинские осмотры.
