ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

От пенсий и субсидий до лекарств: каких изменений ждать украинцам в мае и кого они "заденут"

06:40 01.05.2026 Пт
7 мин
Для некоторых последний месяц весны подготовил "сюрпризы"
aimg Ирина Костенко
От пенсий и субсидий до лекарств: каких изменений ждать украинцам в мае и кого они "заденут" Майские изменения могут касаться как взрослых, так и детей (фото иллюстративное: Getty Images)

Май 2026 года несет украинцам ряд важных изменений в различных сферах жизни. При этом не все они могут оказаться приятными.

Подробнее о самых важных изменениях для граждан Украины в течение последнего месяца весны, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Надбавки к пенсиям: индивидуальные повышения выплат (от 300 до 570 грн) зависят от возрастной категории человека.
  • Социальная помощь: некоторые из уязвимых категорий населения получат единовременную выплату в размере 1500 гривен.
  • Перерасчет субсидий: пересмотр финансовой помощи на неотапливаемый сезон происходит в большинстве случаев автоматически, однако некоторым придется обратиться в ПФУ.
  • Доступные лекарства: препараты для гормональной терапии рака молочной железы можно получить только при наличии актуального плана лечения в ЕСОЗ.
  • Тарифы на свет: цена электроэнергии "выровняется" до стандартной (4,32 грн/кВт⋅ч) для всех домохозяйств.
  • Права детей: новый закон меняет правила оформления недвижимости, транспортных средств или другого имущества на малолетних и несовершеннолетних украинцев.
  • Трудоустройство: в Украине заработает Единый реестр квалификаций (для работников и работодателей).
  • Изменения за границей: в Польше стартует подача онлайн-заявок на карты CUKR для украинцев, а в Канаде вводят систему сооплаты за каждый выписанный рецепт лекарств и стоимость некоторых других медуслуг.

Надбавки к пенсиям

В мае некоторые из украинцев пожилого возраста могут рассчитывать на индивидуальные повышения - надбавки к пенсиям.

Речь идет о фиксированных доплатах от 300 до 570 гривен - в зависимости от возрастной категории пенсионера.

Основные условия получения "возрастной" надбавки к пенсии, согласно информации ПФУ, таковы:

  • размер пенсионной выплаты (с 1 января 2026 года) - не более 10 340,35 гривен;
  • приобретение соответствующего возраста - 70, 75 и 80 лет.

"Весенние" 1500 гривен

Единовременная выплата 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения в Украине:

  • пенсионеров по возрасту;
  • людей с инвалидностью;
  • малообеспеченных и многодетных семей;
  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • одиноких матерей и получателей базовой социальной помощи.

В целом выплачивать эти деньги начали с 1 апреля 2026 года.

Однако часть пенсионеров может получить так называемую "весеннюю" выплату в мае вместо апреля - из-за особенностей начисления.

Субсидии

С 1 мая в Украине стартует перерасчет субсидий на неотапливаемый сезон.

В большинстве случаев выплаты людям переназначат автоматически. Однако некоторым все же придется обратиться в Пенсионный фонд.

Так, например, сообщить ПФУ в течение 30 дней нужно тем, у кого изменились:

  • либо состав домохозяйства;
  • либо имущественное положение.

Обратиться в ПФУ и подать заявление для назначения субсидии нужно также некоторым другим категориям граждан.

"Доступные лекарства"

Согласно информации Национальной службы здоровья Украины, дата 1 мая - важна для пациенток, которые проходят гормональную терапию рака молочной железы.

Речь о том, что с этого дня получить препараты гормональной терапии рака молочной железы по программе "Доступные лекарства" (летрозол, экземестан, тамоксифен) можно будет только при наличии плана лечения в Электронной системе здравоохранения - ЭСОЗ.

Учитывая такую ситуацию, украинкам посоветовали обратиться к своему врачу-онкологу (чтобы уточнить, есть ли план лечения в ЭСОЗ и актуален ли он).

Если плана нет или его нужно обновить - необходимо запланировать визит к врачу.

"Обратитесь к врачу как можно быстрее. Как только план лечения будет создан или актуализирован, вы сможете и в дальнейшем получать препараты по программе "Доступные лекарства", - посоветовали в НСЗУ.

Тариф на электроэнергию

В целом цены на электроэнергию для населения в Украине не будут меняться до конца октября. Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила еще 29 апреля.

Она объяснила, что правительство продлило действие нынешнего тарифа для бытовых потребителей - 4,32 гривны за кВт⋅ч - до 31 октября 2026 года.

В то же время глава КМУ напомнила об отдельной поддержке домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла:

  • домов и квартир с электроотоплением;
  • многоквартирных домов, не подключенных к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Речь идет о так называемом "зимнем" льготном тарифе, который:

  • действует в период с 1 октября по 30 апреля;
  • составляет 2,64 гривны за кВт⋅ч - за потребление до 2 000 кВт⋅ч в месяц (за потребление сверх этого объема цена становится "стандартной" - 4,32 гривны за кВт⋅ч).

Исходя из вышесказанного, в мае "зимний" тариф приостанавливается, а стоимость электроэнергии для некоторых украинцев "растет" - выровняется "под стандартную цену" (4,32 гривны за кВт⋅ч).

Имущество детей

В марте Верховная Рада приняла закон насчет совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц, который вступает в силу через месяц - в мае.

Согласно документу, в Украине изменятся правила оформления имущества на малолетних и несовершеннолетних лиц, а родители (усыновители или опекуны) официально обязаны будут заботиться об имуществе ребенка (использовать его исключительно в его интересах).

Так, например, не придется больше получать согласие органа опеки и попечительства, чтобы подарить ребенку недвижимость, транспортное средство или другое ценное имущество (для этого достаточно будет согласия родителей).

При этом отчуждение имущества, принадлежащего ребенку, и в дальнейшем будет требовать разрешения компетентного органа.

Между тем дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, получат право на полный спектр бесплатных услуг вторичной юридической помощи.

Единый реестр квалификаций

Со 2 мая 2026 года вступает в силу постановление Кабинета министров №1387 (от 29 октября 2025 года) "Некоторые вопросы функционирования Единого реестра квалификаций - Классификатора профессий".

Речь идет, по сути, о создании Единого реестра квалификаций - современной электронной платформы, которая будет содержать систематизированную информацию:

  • о профессиональных стандартах;
  • о квалификационных центрах;
  • об экспертах по аккредитации.

Это должно стать удобным инструментом как для граждан (которые хотят повысить свою квалификацию), так и для работодателей (в разрезе подбора персонала и развития работников).

Ожидается, что доступ к Реестру будет открытым и бесплатным.

А данные в нем будут формироваться с учетом международной стандартной классификации видов занятий (International Standard Classification of Occupations - ISCO).

Карта CUKR в Польше

С 4 мая украинцы с временной защитой в Польше смогут подать заявку на карту CUKR.

Речь идет о разрешении на временное проживание сроком на три года, доступном гражданам Украины, которые:

  • имели временную защиту в Польше;
  • имеют активный статус PESEL UKR.

При этом одно из ключевых изменений - полная цифровизация процесса.

То есть подать заявление можно будет только онлайн, через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw), поскольку бумажные - больше не будут принимать.

Расходы в Канаде

С 1 мая в Канаде заработает новая система сооплаты, согласно которой гражданам придется не только платить за каждый выписанный рецепт лекарств, но и оплачивать дополнительные услуги.

Ожидается, что введенные изменения могут распространяться на участников программы Interim Federal Health Program (IFHP) - то есть беженцев (в том числе и из Украины), а также тех, кто подал заявки на предоставление убежища.

По данным официального веб-сайта правительства Канады, с мая (в рамках системы сооплаты) людям придется платить 4 доллара за каждый рецепт лекарств и оплачивать 30% стоимости:

  • услуг офтальмолога;
  • услуг стоматолога;
  • психиатрической и психологической поддержки.

При этом бесплатными должны остаться:

  • базовые услуги (такие как визиты к врачу, стационарная помощь, кареты скорой помощи);
  • дополнительные медицинские услуги и продукты, полученные до 1 мая 2026 года;
  • иммиграционные медицинские осмотры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Канада Электроэнергия Тарифы Пенсионный возраст Выплаты Медицинская помощь Работа в Украине Дети Доступные лекарства Субсидии Пенсии в Украине Пенсионеры
Новости
Неизвестные дроны вновь атаковали Туапсе: под ударом НПЗ и морской порт, возник пожар
Аналитика
