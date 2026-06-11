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За год желающих воевать в РФ против Украины упало на 20%, - ISW

06:50 11.06.2026 Чт
2 мин
Насколько упали темпы привлечения добровольцев в РФ за последние пару лет?
aimg Эдуард Ткач
За год желающих воевать в РФ против Украины упало на 20%, - ISW Фото: удары Украины дронами снизили превосходство РФ в людях (Getty Images)
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В России все меньше людей, которые желают подписывать контракт с Минобороны РФ и идти воевать против Украины. Тенденция на спад началась еще год назад и сейчас только усилилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В своем отчете аналитики отметили публикацию медиа "Вечные истории". Источник издания сославшись на данные о расходах федерального бюджета РФ сообщил, что в первом квартале 2026 года единовременные бонусы за призыв после подписания контракта с Минобороны получили 71 200 человек. Это на 20% меньше, чем в 2025 году.

"За весь 2025 год контракты с Министерством обороны России подписали 363 900 человек, что на 10% меньше, чем в 2024 году", - цитируют аналитики издание.

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ISW отмечает, что Россия все больше испытывает трудности с вербовкой на фоне растущих потерь. Поэтому Кремль вынужден выделять резервы, увеличивать бонусы за подписание контрактов и расширять тайные мобилизационные усилия для борьбы с этим дефицитом.

Также аналитики пишут, что РФ по-прежнему стремится представить свое главное преимущество в численном превосходство, однако превосходство Украины в дронах и ударах средней дальности нейтрализовали это преимущество. Причина в том - что Силы обороны наносят РФ непропорционально высокие потери в живой силе технике.

"На фоне снижения показателей набора новобранцев и роста числа жертв Кремль создает условия для проведения ограниченных, поэтапных призывов резервистов с целью восполнить потери в Украине", - резюмировали в ISW.

Вербовка Кремля

Напомним, в конце 2025 года в ЦПД заявили, что Россия развернула активную вербовку наемников в Иране. В частности, в ряде городов появились листовки с предложением присоединится к армии РФ, в которых предлагали 20 тысяч долларов единоразово и плюс около 2000 долларов каждый месяц.

Также мы писали, что в мае этого года Россия расширила сеть вербовки иностранцев на войну против Украины. Кремль начал активнее привлекать граждан африканских стран.

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