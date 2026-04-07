ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Два региона Украины внезапно накрыло снегопадом: в сети показали видео непогоды

16:59 07.04.2026 Вт
2 мин
Синоптики предупреждают, что плохая погода будет как минимум до 10 апреля
aimg Антон Корж
Два региона Украины внезапно накрыло снегопадом: в сети показали видео непогоды Иллюстративное фото: снегопад бушует в двух областях Украины (Getty Images)

В Украине неожиданно посреди весны, 7 апреля, начался снегопад. Северные и западные регионы страны уже засыпает снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Читайте также: От минусов до потепления: какая погода будет в Украине завтра и когда может улучшиться

В социальных сетях публикуют видео снегопада, который накрыл Житомирскую и Хмельницкую области Украины. Оба региона внезапно столкнулись со снегом несмотря на то, что на дворе начало апреля.

В других областях до снега еще не дошло - там просто сильный ветер и существенное ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, значительное похолодание может продлиться до 10 апреля, когда снова понемногу будет теплеть.

Отдельно предупреждают водителей, многие из которых уже "переобули" автомобили на летние шины. Отмечается, что из-за плохой погоды могут существенно ухудшиться условия движения на дорогах в городах и трассах.

Отметим, ранее еще в начале марта предупреждали о контрастах этого апреля. Также синоптики спрогнозировали, что Украину накроют дожди и похолодание на этой неделе.

Уже в начале апреля Украину накроет порция скандинавской прохлады, а стабильно теплой и сухой погоды в месяце ждать не стоит - в атмосфере будут доминировать циклоны. Приходить в норму погода начнет не раньше 10 апреля, а уже к 15 апреля существенно потеплеет и весна снова станет весной, а не рецидивом зимы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Снегопад Погода Погода в Украине
Новости
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света