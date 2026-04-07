Два региона Украины внезапно накрыло снегопадом: в сети показали видео непогоды
В Украине неожиданно посреди весны, 7 апреля, начался снегопад. Северные и западные регионы страны уже засыпает снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.
В социальных сетях публикуют видео снегопада, который накрыл Житомирскую и Хмельницкую области Украины. Оба региона внезапно столкнулись со снегом несмотря на то, что на дворе начало апреля.
В других областях до снега еще не дошло - там просто сильный ветер и существенное ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, значительное похолодание может продлиться до 10 апреля, когда снова понемногу будет теплеть.
Отдельно предупреждают водителей, многие из которых уже "переобули" автомобили на летние шины. Отмечается, что из-за плохой погоды могут существенно ухудшиться условия движения на дорогах в городах и трассах.
Отметим, ранее еще в начале марта предупреждали о контрастах этого апреля. Также синоптики спрогнозировали, что Украину накроют дожди и похолодание на этой неделе.
Уже в начале апреля Украину накроет порция скандинавской прохлады, а стабильно теплой и сухой погоды в месяце ждать не стоит - в атмосфере будут доминировать циклоны. Приходить в норму погода начнет не раньше 10 апреля, а уже к 15 апреля существенно потеплеет и весна снова станет весной, а не рецидивом зимы.