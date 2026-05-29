ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта

22:19 29.05.2026 Пт
3 мин
Какую роль в подготовке ударов по Украине играл атакованный центр ФСБ?
aimg Дмитрий Левицкий
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта Фото: как россияне готовятся к ракетным ударам по Украине (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Перед подготовкой к обстрелам Украины россияне собирают массив данных, чтобы разработать маршруты для дронов и ракет.

Как происходит этот процесс и какую роль играет атакованный СБУ центр ФСБ на Кубани, РБК-Украина расспросило военного эксперта Анатолия Храпчинского.

Читайте также: СБУ выбила "глаза" центру ФСБ, который наводил удары по Украине

Главное:

  • Роль центра ФСБ на Кубани: Объект собирал данные с вражеских РЛС и формировал безопасные маршруты для российских ракет и "дронов".
  • Как РФ ищет ПВО: враг имитирует пуски из МиГов, чтобы заставить украинские радары систем Patriot, NASAMS и т.д. включиться и выдать свои позиции.
  • Возможно ли "ослепить" Россию: Из-за разветвленной системы разведки и спутниковой помощи от Ирана и Китая это невозможно, но можно "ослеплять" по секторам.
  • Последствия для оккупантов: Уничтожение таких центров ликвидирует не только уникальную технику, но и опытных офицеров, которые планировали атаки на Украину.

Как Россия планирует удары по Украине

По словам эксперта, атакованный 16-й центр ФСБ в Краснодарском крае собирал и обрабатывал данные с загоризонтных РЛС и различных систем радиоэлектронной разведки. Эта информация позволяла россиянам формировать маршруты для атак Украины.

"Это не в режиме реального времени они наводили дроны или ракеты. Они формировали качественные системы, которые позволяли, например, прорвать нашу противовоздушную оборону. Они собирали данные", - пояснил Храпчинский.

По его словам, враг постоянно собирает данные о работе украинских средств ПВО (в частности Patriot, NASAMS, IRIS-T). РФ делает это, провоцируя включение радаров через имитацию пусковых маневров истребителями МиГ.

"Это создает картинку, которая позволяет в дальнейшем врагу планировать операции с воздушным нападением", - добавил он.

Поэтому уничтоженный центр на юге РФ не только частично корректировал удары "Шахедов", но и был ключевым элементом сбора информации для планирования следующих массированных обстрелов, отметил эксперт.

Возможно ли полностью "ослепить" врага

Храпчинский отмечает, что полностью ослепить Россию одним ударом невозможно.

Во-первых: враг имеет мощную архитектуру разведывательных центров различных уровней (от стратегического до полевого).

Во-вторых: РФ получает помощь от союзников. Китай и Иран способны предоставлять россиянам качественные разведывательные данные со своих собственных спутников.

Однако эксперт отмечает, что "ослеплять" оккупантов можно секторами: в Московском, Черноморском, Балтийском регионах и у границ Украины.

"Надо выбивать частично элементы, которые приведут к потере возможности контролировать или заглядывать на территорию Украины. И соответственно такие вот малые удары позволяют нам существенно влиять на способность РФ", - пояснил он.

Последствия удара по центру на Кубани

Украина длительное время планомерно выбивает средства радиоэлектронной разведки и командные пункты РФ как на территории России, так и на временно оккупированных территориях, отметил Храпчинский.

В частности, ранее под удары уже попадали российские радиолокационные станции "Воронеж-М", различные загоризонтные РЛС, а также Центр космической связи в Крыму. Выбивание российской ПВО также позволило Украине сформировать более качественную систему планирования собственных дальнобойных ударов.

Удар по объекту ФСБ в Краснодарском крае, по словам эксперта, важен не только из-за уникальной системы, которая отслеживала массированные атаки. Под удар могли попасть опытные офицеры, которые непосредственно обрабатывали разведданные и строили маршруты для каждой российской ракеты или дрона.

Кроме физических потерь, это создает мощное психологическое давление на военных РФ, добавил Храпчинский.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Ракетная атака ФСБ Служба безопасности Украины Атака дронов Война России против Украины
Новости
Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем