Местами до +17: синоптик объяснила, как изменит погоду в Украине завтра антициклон Quirin

13:12 14.04.2026 Вт
2 мин
Солнечный день может быть обманчивым, поэтому о плотной верхней одежде лучше позаботиться заранее
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра - преимущественно сухая и солнечная (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Апрельское потепление в Украине будет сопровождать местами порывистый ветер. А ночная прохлада все еще заставит держать окна закрытыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

От чего будет зависеть погода завтра

Эксперт рассказала, что в течение 15 апреля:

  • на запад от Украины будут атмосферные фронты;
  • на восток - циклон с атмосферными фронтами.

"А мы завтра поместимся уютно в гребне финского антициклона Quirin (над Черным морем как раз его пяточка)", - сообщила Диденко и опубликовала соответствующую карту.

Местами до +17: синоптик объяснила, как изменит погоду в Украине завтра антициклон QuirinФинский антициклон Quirin (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где в среду может быть небольшой дождь

Учитывая вышеупомянутую ситуацию, по словам синоптика, в среду в Украине будет преимущественно сухо и солнечно.

При этом атмосферный фронт с востока "зацепит небольшим дождем":

  • Сумскую область;
  • Черниговскую область;
  • Харьковскую область.

Чего ждать от температуры воздуха и ветра

Температура воздуха ночью, согласно информации Диденко, еще остается холодной - около +1+5 градусов.

"А вот в течение дня 15-го апреля уже значительно веселее, +12+17 градусов. На северо-востоке свежий воздух, +9+12 градусов", - рассказала специалист.

Ветер в Украине завтра ожидается северо-западный, умеренный. Временами - порывистый.

"Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо", - посоветовала метеоролог.

Местами до +17: синоптик объяснила, как изменит погоду в Украине завтра антициклон QuirinПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Какая погода 15 апреля будет в Киеве

В завершение Диденко сообщила, что в Киеве 15 апреля ожидается:

  • сухая погода;
  • холодноватая ночь - около +3+5 градусов;
  • теплый день - до +15 градусов по Цельсию.

"Ветер в столице завтра северо-западный. До обеда - порывистый. Во второй половине дня притихнет, будет хорошо на улице", - подытожила эксперт.

