Местами до +17: синоптик объяснила, как изменит погоду в Украине завтра антициклон Quirin
Апрельское потепление в Украине будет сопровождать местами порывистый ветер. А ночная прохлада все еще заставит держать окна закрытыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
От чего будет зависеть погода завтра
Эксперт рассказала, что в течение 15 апреля:
- на запад от Украины будут атмосферные фронты;
- на восток - циклон с атмосферными фронтами.
"А мы завтра поместимся уютно в гребне финского антициклона Quirin (над Черным морем как раз его пяточка)", - сообщила Диденко и опубликовала соответствующую карту.
Финский антициклон Quirin (карта: facebook.com/tala.didenko)
Где в среду может быть небольшой дождь
Учитывая вышеупомянутую ситуацию, по словам синоптика, в среду в Украине будет преимущественно сухо и солнечно.
При этом атмосферный фронт с востока "зацепит небольшим дождем":
- Сумскую область;
- Черниговскую область;
- Харьковскую область.
Чего ждать от температуры воздуха и ветра
Температура воздуха ночью, согласно информации Диденко, еще остается холодной - около +1+5 градусов.
"А вот в течение дня 15-го апреля уже значительно веселее, +12+17 градусов. На северо-востоке свежий воздух, +9+12 градусов", - рассказала специалист.
Ветер в Украине завтра ожидается северо-западный, умеренный. Временами - порывистый.
"Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо", - посоветовала метеоролог.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Какая погода 15 апреля будет в Киеве
В завершение Диденко сообщила, что в Киеве 15 апреля ожидается:
- сухая погода;
- холодноватая ночь - около +3+5 градусов;
- теплый день - до +15 градусов по Цельсию.
"Ветер в столице завтра северо-западный. До обеда - порывистый. Во второй половине дня притихнет, будет хорошо на улице", - подытожила эксперт.
