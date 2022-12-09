Взрывы на аэродромах в РФ, обмен пленными, атака дронами и новый удар: главное за неделю

Взрывы на аэродромах России

Утром 5 декабря раздались взрывы на двух военных аэродромах в Дягилево Рязанской области и Энгельсе Саратовской области, где базировались самолеты-бомбардировщики, которые наносят удары по Украине. Сами аэродромы находятся в 500-600 км от украинской границы.

В РФ заявили о якобы атаке дронами советского производства и обвинили Украину. В результате инцидента были повреждены не менее двух самолетов Ту-95 и погибли трое военных.

В украинском Минобороны официально не признали причастность к ударам, объяснив случившееся "курением в запрещенных местах". При этом в США считают, что модифицированные беспилотники запускали с территории Украины. А в Британии называют атаку дронов по аэродромам очередным стратегическим провалом России.

Новые удары РФ

Оккупанты нанесли очередной массированный удар по украинским городам 5 декабря. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры в Одесской, Винницкой, Киевской областях, Кривом Роге. Возникли проблемы с электроснабжением, водой, интернетом. Погибло 4 человека.

Всего по территории Украины было запущено 70 ракет, более 60 из них нашей ПВО удалось сбить.

Также в ночь на 7 декабря после трехнедельной паузы войска РФ снова применили дроны-камикадзе Shahed. Впрочем, ВСУ сбили 17 БПЛА. В связи с возобновлением атак, в украинском военном командовании заявили, что оккупанты могут менять тактику и специально придерживали дроны для нанесения "закрепляющих ударов".

Падение ракеты в Молдове

Во время обстрела Украины российскими войсками 5 декабря на севере Молдовы возле города Бричаны упала ракета. Обошлось без пострадавших. По факту инцидента проводится следствие.

В парламенте Молдовы заявили, что независимо от результатов расследования о падении ракеты, вина в случившемся лежит на России.

Угроза "апокалипсиса" в Киеве

Столичный мэр Виталий Кличко допустил, что в случае продолжения ударов по критической инфраструктуре Киев может ждать сценарий "апокалипсиса", когда в домах будет невозможно жить при низкой температуре.

По его словам, если в городе длительное время будет отсутствовать свет при минусовой температуре воздуха, придется сливать воду из зданий, чтобы она не замерзла в трубах и не было разрывов водопроводной сети. Таким образом, Киев может в самый холодный период года может остаться без центрального отопления. Восстановить его будет сложно до весны.

Однако Кличко подчеркнул, что власти прилагают все возможные усилия, чтобы этого не произошло.

Свет по графику до весны

Отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до конца марта 2023 года. Об этом заявил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Он подчеркнул, что отказаться от графиков можно будет в марте при условии, что всю зиму в Украине будут применять стабилизационные отключения.

Однако на данный момент ситуация еще не позволяет вернуться даже к стабилизационным графикам. В энергосистеме еще есть ограничение генерации, поэтому по всей стране действуют экстренные отключения.

Из плена вернулись 60 украинских защитников

Украина и РФ провели большой обмен пленными 6 декабря. Удалось освободить 58 мужчин и 2 женщин. Это военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, среди них 15 имеют офицерское звание, 45 - сержанты и рядовые.

Домой вернулись защитники Мариуполя (34 человека). Некоторые из них были в колонии в Еленовке, а часть украинских героев находились на территории РФ.

Решение по системам ПВО Patriot

Комплексы Patriot не будут передавать Украине. Польша и Германия достигли соглашения о размещении систем ПВО на территории Польши.

Польский министр Мариуш Блащак сообщил, что с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины после переговоров с немецким минобороны.

Ранее Польша предлагала развернуть системы Patriot от Германии в западных регионах Украины, чтобы усилить безопасность поляков и украинцев. Однако Германия отвергла это предложение объяснив отказ тем, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

Прогноз окончания войны

Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

"Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - сказал президент Зеленский в своем ежедневном видеообращении после того, как издание Politico объявило его самым влиятельным человеком Европы.

При этом российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже не питает иллюзий об успехах своей армии. Об этом свидетельствует его недавнее заявление, что так называемая "специальная военная операция" может стать продолжительным процессом.

"Конечно, это длительный процесс может быть", - сказал он о возможных сроках окончания войны.

Отстранение мэра Чернигова

7 декабря Яворовский суд во Львове лишил Владислава Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова в течение года. Его признали виновным в административном правонарушении.

В августе 2023 года Атрошенко дал поручение своему водителю вывезти автомобиль Tesla его жены за границу. Суд установил, что чиновник действовал в условиях конфликта интересов, поскольку водитель должен обеспечивать транспортное обслуживание мэра исключительно в пределах его должностных обязанностей.

После завершения рассмотрения дела Атрошенко депутаты Чернигова обратились к президенту. По их мнению, цель решения суда – наступление на местное самоуправление.

Помощь для Украины в бюджете США

Палата представителей Конгресса утвердила проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год на рекордную сумму 858 млрд долларов. В нем предусмотрено не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.

Для окончательного принятия бюджета необходимо его одобрение Сенатом, после чего документ передадут на подпись президенту Джо Байдену.