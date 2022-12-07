"Шахеды" не закончились? Гуменюк рассказала, зачем РФ придерживала иранские дроны

Российские войска могли держать иранские дроны для нанесения "закрепляющих ударов" по украинской инфраструктуре. Так что когда враг не атакует определенным оружием, не стоит думать, что оно кончилось.

"Это оружие (иранские дроны - ред.) еще есть у врага и надо отдавать себе отчет, что не всегда отсутствие ударов характеризует окончание этого оружия", - сказала Гуменюк.

Она пояснила, оккупанты подбирают тактику для того, чтобы влиять на разные направления деятельности: и на открытые участки фронта, и психологически на население, а также тыловые регионы.

"В частности, они держали эти дроны, вероятно, для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетическую кирзу в Украине. Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более высокоценны и используют так же дроны. Мы предупреждали, что враг пытается изучить и истощить нашу ПВО, которая не позволяет им полноценно по расчетам провести свой террор", - подытожила Гуменюк.

Россия запустила "Шахеды" после продолжительной паузы

Напомним, что этой ночью российские войска впервые за последние три недели во время воздушной атаки на Украину использовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131, запустив их ориентировочно с юго-восточного направления. Впрочем, их успешно сбило украинское ПВО.

В связи с этим в Воздушных силах ВСУ заявили, что морозы не влияют на использование иранских дронов-камикадзе.

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