Не в Украине. Польша и Германия приняли решение о системе Patriot
Польша и Германия приняли решение о системе Patriot. Комплекс противовоздушной обороны не будет передаваться Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"После разговора с Министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Блащак отметил, что развертывание систем ПВО Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев.
"Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковой установки в Польше и подключению их к нашей командной системе", - добавил министр обороны.
Напомним, что после падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.
При этом Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитить небо от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.
Более подробно о системе Patriot и ее преимуществах - можно узнать в материале РБК-Украина.
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