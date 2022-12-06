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Не в Украине. Польша и Германия приняли решение о системе Patriot

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Вторник 06 декабря 2022 20:46
Не в Украине. Польша и Германия приняли решение о системе Patriot Фото: Польша и Германия приняли решение о системе Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша и Германия приняли решение о системе Patriot. Комплекс противовоздушной обороны не будет передаваться Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"После разговора с Министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Блащак отметил, что развертывание систем ПВО Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев.

"Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковой установки в Польше и подключению их к нашей командной системе", - добавил министр обороны.

Напомним, что после падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.

При этом Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитить небо от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

Более подробно о системе Patriot и ее преимуществах - можно узнать в материале РБК-Украина.

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