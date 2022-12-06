Не в Украине. Польша и Германия приняли решение о системе Patriot

Польша и Германия приняли решение о системе Patriot. Комплекс противовоздушной обороны не будет передаваться Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"После разговора с Министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Блащак отметил, что развертывание систем ПВО Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев.

"Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковой установки в Польше и подключению их к нашей командной системе", - добавил министр обороны.