Полеты любых ракет через Молдову - это вина России, - спикер парламента

Независимо от результатов расследования о падении ракеты в саду недалеко от Бричан, вина в случившемся лежит на России.

"Независимо от того, каким будет заключение, любые ракеты, полеты через Молдову — это все вина Российской Федерации, которая развязала ужасную войну, бедствие в Европе в XXI веке. Расследование покажет, была ли ракета в арсенале России или в системе ПВО Украины. Но это мало что меняет", - отметил Гросу.

По его словам, сейчас инженеры и прокуроры изучают обломки упавшей возле Бричан ракеты. После завершения расследования МИД Молдовы может вновь вызвать посла России на консультацию. При этом он также подчеркнул, что стране необходимо развивать систему обороны.