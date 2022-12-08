Палата представителей США одобрила оборонный бюджет, включающий помощь Украине
Палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голосование, которое транслирует телеканал C-SPAN.
Ранее этот проект оборонного бюджета был согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса. Инициатива, помимо прочего, предусматривает выделение не менее 800 млн долларов в помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.
Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также постоянно вносит запрет на обмен информацией, касающейся систем ПРО, с РФ.
Кроме того, в нем отмечено, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей РФ в мероприятиях G20 и других международных организаций.
Теперь проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену. Отметим, что этот бюджет может стать величайшим в истории США.
Напомним, что вчера в США согласовали рекордный оборонный бюджет.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. В противном случае дальнейшее временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider.
Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.
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