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Когда Украина сможет отказаться от света по графику: прогноз энергетиков

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 17:17
Когда Украина сможет отказаться от света по графику: прогноз энергетиков Фото: Украина сможет отказаться от света по графику в конце марта 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года. Это случится, если зиму и весну Украина проживет в стабилизационных графиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора YASNO Сергея Коваленко в эфире национального телемарафона.

"Нужно понимать, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас 100% свет. До конца марта, базовый сценарий, который будет для нас хорош, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", - заявил Коваленко.

По его словам, пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам.

"Мы видим, что есть ограничение генерации по всей стране и коллегам еще нужно время", - добавил Коваленко.

Отмечается, что речь может идти о днях, а не о часах или неделях.

Напомним, что из-за постоянных обстрелов российских оккупантов восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно, несмотря на поддержку западных партнеров.

Ранее стало известно, что украинцы, вероятно будут жить в условиях постоянных отключений электроэнергии, по меньшей мере, до конца марта.

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