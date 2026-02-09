ua en ru
Взрыв в легковушке среди дня: на Днепропетровщине погиб мужчина, полиция показала фото

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 16:56
UA EN RU
Взрыв в легковушке среди дня: на Днепропетровщине погиб мужчина, полиция показала фото Иллюстративное фото: на Днепропетровщине погиб мужчина (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В городе Шахтерское Синельниковского района произошел взрыв гранаты в автомобиле, в результате чего погиб мужчина. На месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Читайте также: Горела трехэтажка, среди 9 пострадавших - ребенок. РФ ударила по Днепропетровщине

По предварительным данным, во время детонации в автомобиле ВАЗ находился 37-летний мужчина. В результате взрыва он получил тяжелые травмы и погиб на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства

Происшествие произошло 9 февраля в 14:40. На место прибыли следственно-оперативные группы полиции, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Предварительно, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

По факту происшествия открыто уголовное производство.

Взрывы авто

Недавно полиция сообщила о взрыве автомобиля Toyota в Одессе, в результате которого погиб 21-летний водитель. Сообщение об инциденте поступило на спецлинию 102 утром 6 февраля.

На месте происшествия работали оперативники, следователи, криминалисты, а также специалисты взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.

Ранее, в начале января, в Киеве на Оболони взорвался автомобиль военнослужащего - событие квалифицировали как теракт, а уже на следующий день правоохранители задержали российского агента, причастного к подрыву.

Кроме того, в Березовском районе Одесской области также произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек.

Ранее СБУ сообщала о задержании в Херсоне двух российских агентов, которые планировали взорвать несколько служебных авто вместе с полицейскими и после этого сбежать в Россию.

