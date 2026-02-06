Взрыв авто в Одессе официально признали терактом: СБУ открыла дело

Около 05:00 пятницы, 6 февраля, в Одессе произошел взрыв автомобиля, в котором погиб его владелец. СБУ квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Одесской области.

Согласно предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня около 05:00 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. В результате погиб водитель автомобиля.

Служба безопасности открыла уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас СБУ совместно с Национальной полицией проводят мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Что известно об утреннем взрыве

Сегодня утром полицейские сообщили о взрыве автомобиля Toyota в Одессе, в результате которого погиб 21-летний водитель транспортного средства. Сообщение правоохранителям об инциденте поступило на спецлинию 102 утром 6 февраля.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.