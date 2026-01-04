Взрыв авто на Оболони квалифицировали как теракт: ранен военный

В Киеве взрыв автомобиля на Оболони правоохранители квалифицировали как террористический акт. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал органов Киевской городской прокуратуры.

Как сообщили правоохранительные органы, взрыв произошел в субботу, 4 января 2026 года, во дворе жилого дома на улице Героев Днепра. Во время открытия багажника автомобиля прогремел взрыв.

В результате инцидента осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Расследование проводят следователи Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.