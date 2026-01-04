ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Взрыв авто на Оболони квалифицировали как теракт: ранен военный

Украина, Воскресенье 04 января 2026 13:38
UA EN RU
Взрыв авто на Оболони квалифицировали как теракт: ранен военный Фото: на Оболони произошел взрыв 4 апреля (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталья Кава

В Киеве взрыв автомобиля на Оболони правоохранители квалифицировали как террористический акт. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал органов Киевской городской прокуратуры.

Как сообщили правоохранительные органы, взрыв произошел в субботу, 4 января 2026 года, во дворе жилого дома на улице Героев Днепра. Во время открытия багажника автомобиля прогремел взрыв.

В результате инцидента осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Расследование проводят следователи Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Что предшествовало

Напомним, утром воскресенья, 4 января, в Оболонском районе Киева произошел взрыв внедорожника. По предварительной информации, в результате инцидента есть травмированные. На место происшествия немедленно направили наряды полиции, кинологов, взрывотехников и другие профильные службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оболонский район Оболонь Взрыв Полиция Киева Прокуратура
Новости
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем