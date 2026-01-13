ua en ru
Готовили подрыв полицейских и побег в Россию: СБУ задержала агентов ФСБ в Херсоне

Херсон, Вторник 13 января 2026 12:32
Готовили подрыв полицейских и побег в Россию: СБУ задержала агентов ФСБ в Херсоне Иллюстративное фото: СБУ разоблачила российских агентов, которые планировали теракт в Херсоне (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне двух российских агентов, которые готовились взорвать полицейских и сбежать после этого в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Согласно материалам расследования, фигуранты по заказу РФ должны были взорвать несколько служебных авто вместе с полицейскими. После выполнения вражеского задания предателям обещали "эвакуацию" в страну-агрессор.

Задержанными оказались двое местных безработных, которых российские спецслужбы заметили в пророссийском паблике в Telegram.

Злоумышленники арендовали квартиру неподалеку от здания Нацполиции, после чего обустроили на балконе скрытую видеосъемку режимного объекта.

Российские агенты собирались заложить самодельные взрывные устройства под кузова полицейских автомобилей и в момент пребывания в них правоохранителей дистанционно взорвать их. Комплектующие для взрывчатки ФСБ должны были передать фигурантам с левобережья Херсонщины с помощью дронов.

Фото: задержанные российские агенты (t.me/SBUkr)

СБУ задержала предателей в арендованной квартире, где во время обысков были изъяты видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами их работы на ФСБ. Кроме того, фигуранты дополнительно следили за локациями Сил обороны в Херсоне и искали новых "кандидатов" в российские агенты.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание агентов ФСБ

Напомним, 6 января приговор получила агентка российских спецслужб, которая корректировала вражеские атаки по Краматорску и окрестностям города. Суд также приговорил ее к максимальному наказанию - 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

До этого в Запорожье осудили еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по городу. Ему также присудили 15 лет тюрьмы.

Ранее в Одессе агентка РФ получила 15 лет тюрьмы. Гуляя с 6-летним сыном, женщина фотографировала военные объекты в курортном городе и обозначала их координаты на гугл-картах.

