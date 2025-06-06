В Одесской области взорвался автомобиль: есть погибший

В Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль. В результате этого один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области в Facebook.

"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Березовском районе. Пока известно о гибели одного человека", - отметили правоохранители. Они уточнили, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, криминалистическую лабораторию и следователей. В сети появилась информация о том, что взорваться якобы могла машина ТЦК. Но официально это пока не подтверждали.