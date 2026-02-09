ua en ru
Вибух у легковику серед дня: на Дніпропетровщині загинув чоловік, поліція показала фото

Україна, Понеділок 09 лютого 2026 16:56
Вибух у легковику серед дня: на Дніпропетровщині загинув чоловік, поліція показала фото Ілюстративне фото: на Дніпропетровщині загинув чоловік (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У місті Шахтарське Синельниківського району стався вибух гранати в автомобілі, внаслідок чого загинув чоловік. На місці події працюють правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

За попередніми даними, під час детонації в автомобілі ВАЗ перебував 37-річний чоловік. Унаслідок вибуху він отримав тяжкі травми та загинув на місці.

Поліція встановлює обставини

Подія сталася 9 лютого о 14:40. На місце прибули слідчо-оперативні групи поліції, які встановлюють усі обставини інциденту. Попередньо, вибух стався через необережне поводження з боєприпасом.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Вибухи авто

Нещодавно поліція повідомила про вибух автомобіля Toyota в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний водій. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці 6 лютого.

На місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти, а також фахівці вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Раніше, на початку січня, у Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військовослужбовця - подію кваліфікували як теракт, а вже наступного дня правоохоронці затримали російську агентку, причетну до підриву.

Крім того, у Березівському районі Одеської області також стався вибух автомобіля, унаслідок якого загинула одна людина.

Раніше СБУ повідомляла про затримання в Херсоні двох російських агентів, які планували підірвати кілька службових авто разом із поліцейськими та після цього втекти до Росії.

Шахтарськ Поліцейські Вибух
