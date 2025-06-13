Нетаньяху ожидает "несколько волн иранских атак" в ответ на удары Израиля
Израиль ожидает "несколько волн иранских атак" в ответ на удары по его ядерным и военным объектам 13 июня.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы ожидаем несколько волн иранских атак", - сказал Нетаньяху в видеообращении после того, как Израиль нанес удар по военным и ядерным объектам в Иране.
Он добавил, что изначально планировал операцию против Ирана на конец апреля.
"Необходимо было действовать, и я установил дату реализации на конец апреля 2025 года. По разным причинам это не сработало", - рассказал премьер Израиля.
Атака Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности, был поражен крупнейший объект обогащения урана в городе Натанз.
Как сообщают СМИ, Израиль готовился к операции против Ирана в течение восьми месяцев. Она запланирована на 14 дней.
Армия Израиля заявила, что собрала и проанализировала большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.
Также во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.
Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.
Между тем СМИ пишут, что Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю.
Подробнее о ночной атаке Израиля по Ирану - в материале РБК-Украина.
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