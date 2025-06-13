Израиль атаковал более сотни объектов Ирана, ликвидированы три высших командира, - ЦАХАЛ
В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по более чем 100 целям на территории Ирана. Во время авиаударов были ликвидированы трое высших военных командиров "иранского режима".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.
Как пишут Вооруженные силы Израиля, к обстрелу были привлечены 200 истребителей, которые нанесли удар по более 100 целям по всему Ирану. В том же числе под удар попали тайники высокопоставленных офицеров иранского военного руководства.
В результате ударов были ликвидированы:
- начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери;
- командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами;
- командующий Хатам аль-Анбия (командование по чрезвычайным ситуациям) Голам-Али Рашид.
Фото: ликвидированы высшие военные командиры Ирана (t.me/idfofficial)
Атака Израиля на Иран
В ночь на 13 июня Израиль начал против Ирана операцию "Львиный народ". Во время нее ЦАХАЛ нанес авиаудары по иранским ядерным и военным объектам.
Комментируя обстрел президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Тегеран "не может иметь ядерную бомбу". В то же время Белый дом надеется, что Иран в конце концов вернется к столу переговоров.
После ударов СМИ также писали о повреждении "ключевого ядерного объекта" в иранском Натанзе.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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