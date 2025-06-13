ua en ru
Пт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль "отминусовал" десятки ракетных систем в очередной серии ударов по Ирану

Израиль, Пятница 13 июня 2025 16:32
UA EN RU
Израиль "отминусовал" десятки ракетных систем в очередной серии ударов по Ирану Фото: Израиль объявил о завершении авиаударов по ракетной инфраструктуре Ирана (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

К вечеру 13 июня, ЦАХАЛ объявил о завершении серии авиаударов по инфраструктуре ракет "земля-земля" иранского режима.

По данным ЦАХАЛ, израильские истребители уничтожили за последние часы десятки:

  • ракетных пусковых установок,
  • убежищ,
  • других военных объектов, включая скрытую пусковую систему, спрятанную в транспортных контейнерах на западе Ирана.

Военные Израиля заявляют, что операция была проведена на основе точной развединформации и имела целью нейтрализовать серьезную угрозу.

ЦАХАЛ также предупредил, что ракетный арсенал Ирана включает оружие с дальностью действия в тысячи километров, что представляет опасность "для региона и всего мира".

Израиль атаковал Иран

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская авиация провела удары по военным и ядерным объектам в Иране в рамках операции "Львиный народ".

Цель атаки - нейтрализовать ключевые элементы оборонной и ядерной инфраструктуры страны. В частности, как сообщается, Израиль поразил крупнейший объект обогащения урана в Иране.

Заметим, что президент США Дональд Трамп в своих комментариях подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, в то же время он выразил надежду на возможность возобновления переговоров с Тегераном.

Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
NEWS
Удар Израиля по Ирану: как скачок цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Украине
Удар Израиля по Ирану: как скачок цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Украине
DAILY
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова