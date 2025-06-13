Иран запустил ракеты по Израилю в ответ: первые подробности

К вечеру 13 июня, из Ирана были запущены ракеты в сторону территории Израиля. Системы обороны работают над перехватом угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ .

ЦАХАЛ обнаружил, что недавно из Ирана были запущены ракеты в сторону территории Израиля.

Системы обороны работают над перехватом угрозы.

Армия Израиля призвала израильтян войти в защищенные помещения и оставаться в них до нового сообщения.

Сообщается также, что вскоре после обнаружения ракет в нескольких районах Израиля уже прозвучали сирены.

"В настоящее время ВВС Израиля ведет операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Защита не является герметичной, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Командования тыловых войск", - подчеркнули в ЦАХАЛ.

По состоянию на 21:22, по данным ЦАХАЛ, весь Израиль находится под обстрелом, поскольку Иран запускает ракеты.

Обновлено в 21:30.

По данным The Times of Israel, над Тель-Авивом поднимается дым после, вероятно, падения ракеты в этом районе.

По данным Армии обороны Израиля, недавно Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю.

Израильская национальная служба экстренной медицинской помощи сообщает, что на данный момент нет никаких сообщений о пострадавших.

Тем временем в армии Израиля сообщили о новой волне ракет из Ирана.

"Иранская атака продолжается. В сторону Израиля было выпущено еще десятки ракет", - подчеркнули в ЦАХАЛ.

В то же время израильтян призвали не публиковать и не распространять информацию о местах и видеозаписях ударов. А также отметили, что взрывы, которые люди слышат по стране, являются следствием перехвата или падения снарядов.

Обновлено в 21:40.

Медики израильской национальной службы экстренной медицинской помощи сообщают, что после обстрела баллистическими ракетами Ирана они обследуют семь мест поражения ракетами в районе Тель-Авива.

По их данным, в настоящее время несколько человек получили легкие ранения. Также, по словам полиции, повреждены несколько зданий.

Обновлено в 22:00.

Аятолла Али Хаменеи пообещал "действовать решительно" и отомстить за военные удары Израиля, в результате которых погибли его высшие генералы и были поражены ключевые ядерные объекты.

"(Израиль, ред.) не должен думать, что все кончено, потому что они напали, и все кончено. Нет. Они начали это и инициировали войну. Мы не позволим им избежать этого великого преступления, которое они совершили", - сказал Хаменеи.

Обновлено в 22:06.

Медики сообщили, что количество раненых в результате нападения Ирана возросло до 5, один из них получил ранения средней тяжести.

Всех раненых доставили в больницы города.

Обновлено в 22:25.

Министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что Иран "перешел красные линии после того, как решился запустить ракеты по скоплениям гражданского населения в Израиле".

"Мы будем продолжать защищать граждан Израиля и гарантировать, что режим аятолл заплатит очень высокую цену за свои ужасные действия", - подчеркнул он.

Между тем, по состоянию на данный момент, ЦАХАЛ разрешил гражданским лицам покинуть бомбоубежища, но пока что советует оставаться поблизости от них.