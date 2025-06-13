ua en ru
Пт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Операция Израиля против Ирана запланирована на 14 дней, - WSJ

Пятница 13 июня 2025 18:57
UA EN RU
Операция Израиля против Ирана запланирована на 14 дней, - WSJ Фото: операция Израиля против Ирана запланирована на 14 дней (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Операция Израиля против ядерной программы, военного руководства и ракетного арсенала Ирана еще не завершена. Она запланирована на 14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам израильского чиновника, такая продолжительность операции соответствует ожиданиям аналитиков, ведь одна волна ударов не сможет нанести достаточный ущерб ядерной программе и способности Ирана наносить ответные удары.

Отмечается, что схема израильской операции похожа на ту, что проводилась ливанской "Хезболлы" - обезглавливание руководства, деградация арсенала, позже подталкивание к переговорам. Текущий конфликт может аналогичным образом завершиться соглашением путем переговоров.

Атака Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Как сообщают СМИ, Израиль готовился к операции против Ирана в течение восьми месяцев.

ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Подробнее о ночной атаке Израиля по Ирану - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
NEWS
Удар Израиля по Ирану: как скачок цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Украине
Удар Израиля по Ирану: как скачок цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Украине
DAILY
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова