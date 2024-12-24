Что делают на Рождество: колядуют, щедруют или засевают

В прошлом году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились.

РБК-Украина рассказывает, когда теперь украинцы отмечают Рождественский сочельник и Рождество Христово, а также когда, согласно народным традициям, нужно колядовать, щедровать и посевать.

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Когда украинцам праздновать Рождество

В мае 2023 года состоялся Архиерейский Собор Украинской ПЦУ, по результатам которого было принято постановление "Об урегулировании календарного вопроса в ПЦУ".

Согласно ему, Церковь должна была перейти на использование новоюлианского календаря, лишенного некоторых недостатков юлианского и существенно более точного (более близкого к астрономическим событиям), чем григорианский.

Поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

14 июля 2023 года Верховная Рада приняла закон 3258-IX о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. 28 июля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Он перенес празднование Рождества в Украине с 7 января (как это было раньше) на 25 декабря.

27 июля 2023 года - во время Поместного Собора ПЦУ - переход Украины на другой календарь был утвержден окончательно. Поэтому с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь (именно эта дата является началом нового церковного года).

Теперь Рождество Христово (или Рождество Господне) приходится на 25 декабря. В этом году это - среда.

Рождество в Украине по новоюлианскому календарю (скриншот: pomisna.info)

Между тем Рождественский сочельник, который в церковной традиции называется Навечерие Рождества Христова, украинцы отмечают вечером вторника, 24 декабря.

Когда колядуют, щедруют и посевают

Традиция колядования пришла к нам со времен языческих празднований зимнего солнцестояния, когда чествовали бога Коляду - символ солнца и плодородия.

С приходом на украинские земли христианства, древние обряды получили новую религиозную форму, а колядование стало неотъемлемой частью празднования Рождества Христова.

Колядки начали рассказывать о рождении Спасителя, желать людям добра и процветания. Тем временем колядники, которые их исполняют, получают угощение.

Традиционно колядники начинают ходить, когда христианские семьи садятся ужинать в Рождественский сочельник (сейчас это - 24 декабря):

после завершения богослужения

после появления на небе первой звезды (которая напоминает людям о Вифлеемской звезде, возвестившей миру о Рождении Сына Божьего)

"Начинает звучать коляда, прославляя приход в мир нашего Спасителя и желая людям добра и мира", - напомнили несколько ранее в ПЦУ.

Традиции колядования могут несколько отличаться в зависимости от региона, однако в целом колядовать можно и на само Рождество, а также на второй и третий день после него (26 декабря, когда чествуют Пресвятую Богородицу, и 27 декабря, когда чествуют Стефана).

Следующие дни после Рождества в церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

Щедровать среди украинцев принято вечером - на Щедрый вечер или праздник Святой Меланки. По новому стилю этот праздник приходится на 31 декабря.

Между тем посевать украинцы издавна ходили утром на Святого Василия. Согласно новоюлианскому календарю, этот праздник приходится на 1 января. Следовательно, засевать теперь нужно ходить после празднования Нового года.