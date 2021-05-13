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У Венедіктової розповіли, чи будуть оскаржувати запобіжний захід Медведчуку

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Київ, Четвер 13 травня 2021 22:02
У Венедіктової розповіли, чи будуть оскаржувати запобіжний захід Медведчуку Фото: Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Офіс генерального прокурора поки не вирішив, чи оскаржувати рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Суд сьогодні відправив підозрюваного у державній зраді нардепа під цілодобовий домашній арешт.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Офісу генпрокурора.

Як пояснили в прокуратурі, рішення щодо оскарження запобіжного заходу ухвалять після того, як отримають повний текст судової ухвали.

"Після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду, буде прийнято рішення про його оскарження", - сказали в прес-службі Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, Печерський райсуд сьогодні відхилив клопотання прокуратури про взяття Медведчука під варту з правом внесення застави. Нардепа вирішили відправити під цілодобовий домашній арешт, наклавши на нього зобов'язання.

Сторона обвинувачення просила суд відправити Медведчука в СІЗО до 10 липня з правом застави в розмірі 300 млн гривень.

Крім того, як розповіли в прокуратурі, у разі доведення вини Медведчуку загрожуватиме до 15 років у в'язниці.

Як проходило сьогоднішнє засідання, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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