Суд обрав запобіжний захід Медведчуку

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку , якого підозрюють у державній зраді. Політика відправили під домашній арешт.

Зазначимо, що раніше прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави.

Однак суддя Печерського суду відхилив клопотання прокурора та вирішив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року. Нардепа також зобов'язали носити засіб контролю, тобто електронний браслет.

РБК-Україна писало, що 11 травня Віктору Медведчуку та його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозри в державній зраді. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова уточнила, що Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами.