Суд обрав запобіжний захід Медведчуку
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Політика відправили під домашній арешт.
Відповідне рішення сьогодні прийняв суддя Печерського суду.
Зазначимо, що раніше прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави.
Однак суддя Печерського суду відхилив клопотання прокурора та вирішив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року. Нардепа також зобов'язали носити засіб контролю, тобто електронний браслет.
РБК-Україна писало, що 11 травня Віктору Медведчуку та його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозри в державній зраді. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова уточнила, що Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами.
Нагадаємо, СБУ приходила з обшуками в помешкання нардепа Медведчука. Після чого Венедіктова заявила про підписання підозр двом народним депутатам.
Зазначимо, у Володимира Путіна відреагували на справу Медведчука в Україні.
Раніше РБК-Україна писало, як підозра Медведчуку вплине на мирний процес по Донбасу.