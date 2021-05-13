Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Віктором Медведчуком, підозрюваним у держзраді, проходить сьогодні, 13 травня, у Києві. Печерський районний суд столиці обирає йому запобіжний захід.
Всі подробиці про суд над Медведчуком - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Суд над Медведчуком
14:25 В ході судового засідання сторона захисту заявила, що 40 нардепів готові взяти Медведчука на поруки, однак, суд відмовив у даному клопотанні.
Фото: Віктор Медведчук в суді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Суд над Медведчуком проходить у Печерському райсуді Києва. Сторона обвинувачення просить для нардепа обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 300 млн гривень.
Сам Медведчук заявив, що не зможе заплатити заставу через арешт його рахунків. Як відомо, 19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України ввела санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
Під судом над Медведчуком зібралася група невідомих, представники "Нацкорпусу", правоохоронці та журналісти.
Фото: Віктор Медведчук приїхав до суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
У чому підозрюють Медведчука
Віктору Медведчуку інкримінують держзраду і замах на розкрадання національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Разом з Медведчуком у справі проходить і його соратник - нардеп Тарас Козак (за даними СБУ, він на даний момент знаходиться в Росії).
Як повідомили в СБУ і прокуратурі, нардепам оголосили про підозру за трьома епізодами. Один з них стосується родовища" Глибока " в Чорному морі, яке, за версією слідства, підозрювані передали російським окупантам в 2015 році. Крім того, спецслужби вважають, що Медведчук і Козак передали РФ інформацію про секретний військовий підрозділ України.
Детальніше про підозру Медведчуку на брифінгу розповіли генпрокурор Ірина Венедиктова та голова СБУ Іван Баканов.
Нагадаємо, підозру Медведчуку оголосили 11 травня 2021 року, але вручена в той же день вона не була оскільки правоохоронцям на той момент не вдалося встановити його місцеперебування. Враховуючи це, підозру було направлено за місцем проживання нардепа, а також за місцем роботи.
12 травня Медведчук прийшов в Офіс генпрокурора, де ознайомився з текстом підозри.