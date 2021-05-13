ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 травня 2021 14:53
Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.

Про це заявив прокурор під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу.

Крім того, у нього можуть конфіскувати майно.

"Кримінальні правопорушення, які інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна", - заявив прокурор.

Зазначимо, зараз триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату у вигляді арешту з альтернативою застави у понад 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Медведчуку та його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами.

Зазначимо, в Кремлі заявили, що Медведчук не просив притулку у РФ. У Володимира Путіна зазначили, що Москва навряд чи зможе допомогти.

Раніше СБУ приходила з обшуками в помешкання нардепа Медведчука. Після чого Венедіктова заявила про підписання підозр двом народним депутатам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним