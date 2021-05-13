Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці

Народному депутату Віктору Медведчуку , якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.

Про це заявив прокурор під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу.

Крім того, у нього можуть конфіскувати майно.

"Кримінальні правопорушення, які інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна", - заявив прокурор.

Зазначимо, зараз триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату у вигляді арешту з альтернативою застави у понад 300 мільйонів гривень.