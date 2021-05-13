Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці
Народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.
Про це заявив прокурор під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу.
Крім того, у нього можуть конфіскувати майно.
"Кримінальні правопорушення, які інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна", - заявив прокурор.
Зазначимо, зараз триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату у вигляді арешту з альтернативою застави у понад 300 мільйонів гривень.
Нагадаємо, Медведчуку та його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами.
Зазначимо, в Кремлі заявили, що Медведчук не просив притулку у РФ. У Володимира Путіна зазначили, що Москва навряд чи зможе допомогти.
Раніше СБУ приходила з обшуками в помешкання нардепа Медведчука. Після чого Венедіктова заявила про підписання підозр двом народним депутатам.