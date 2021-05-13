Суд над Медведчуком: прокурор просить про арешт до 10 липня
Печерський районний суд Києва обирає Віктору Медведчуку запобіжний захід. Державне обвинувачення просить арештувати народного депутата до 10 липня.
"Прошу застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня, визначити заставу у розмірі 300 млн 930 гривень", - сказав він.
У разі застави парламентар має здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та вдягнути електронний браслет.
Нагадаємо, Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.
РБК-Україна з посиланням на джерела в Офісі генерального прокурора писало, що держобвинувачення подало клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави. Правоохоронці просили визначити суму застави у понад 300 мільйонів гривень.
Нагадаємо, Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру 11 травня.
За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, Медведчуку і Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.