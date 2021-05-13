ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд над Медведчуком: прокурор просить про арешт до 10 липня

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 травня 2021 15:00
Суд над Медведчуком: прокурор просить про арешт до 10 липня Фото: народний депутат Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Печерський районний суд Києва обирає Віктору Медведчуку запобіжний захід. Державне обвинувачення просить арештувати народного депутата до 10 липня.

Про це заявив прокурор під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу.

"Прошу застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня, визначити заставу у розмірі 300 млн 930 гривень", - сказав він.

У разі застави парламентар має здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та вдягнути електронний браслет.

Нагадаємо, Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.

РБК-Україна з посиланням на джерела в Офісі генерального прокурора писало, що держобвинувачення подало клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави. Правоохоронці просили визначити суму застави у понад 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру 11 травня.

За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, Медведчуку і Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук арешт Суд
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним