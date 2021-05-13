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У Венедиктовой рассказали, будут ли обжаловать меру пресечения Медведчуку

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Киев, Четверг 13 мая 2021 22:02
У Венедиктовой рассказали, будут ли обжаловать меру пресечения Медведчуку Фото: Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе офиса генпрокурора.

Как пояснили в прокуратуре, решение об обжаловании меры пресечения примут после того, как получат полный текст судебного постановления.

"После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда, будет принято решение о его обжаловании", - сказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Напомним, Печерский райсуд сегодня отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, наложив на него обязательства.

Сторона обвинения просила суд отправить Медведчука в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен.

Кроме того, как рассказали в прокуратуре, в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.

Как проходило сегодняшнее заседание, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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