Новый рекорд. Дроны СБУ ударили по важному для российской армии НПЗ

Четверг 12 февраля 2026 14:26
Новый рекорд. Дроны СБУ ударили по важному для российской армии НПЗ Фото: украинские беспилотники атаковали Ухтинский НПЗ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Украинские беспилотники атаковали Ухтинский НПЗ на севере России, который поставляет нефтепродукты для армии врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ и источники в СБУ.

Читайте также: За 1700 километров от Украины: дроны атаковали НПЗ в Ухте

"Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, который расположен в Республике Коми в 1750 километрах от нашей границы", - отметили в СБУ.

Удар по Ухтинскому НПЗ - это новый рекорд дальности поражения для беспилотников украинского производства.

После попаданий на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар и сильное задымление. Предварительно повреждения получила атмосферно-вакуумная трубчатая установка и установка висбрекинга.

Основная цель установки висбрекинга - снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций. Вместе они отвечают за первичную переработку нефти и ее разделение на фракции, а также производство товарного мазута, бензина и газойля.

Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл" и ежегодно перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Удары дронов по российским НПЗ

Напомним, сегодня утром, 12 февраля, в российской Ухте, что в республике Коми, утром под атакой дронов был НПЗ "Лукойл". В городе прогремело несколько взрывов, возник пожар.

Также в ночь на 11 февраля Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Кроме того, была осуществлена серия атак на военные объекты противника на временно оккупированных территориях.

Ранее мы также сообщали, что в ночь на 26 января украинские военные ударили по инфраструктуре НПЗ в Славянске-на-Кубани - предприятию с потенциальной годовой мощностью переработки до 4 млн тонн нефти.

Кроме этого, в ночь на 1 января Силы обороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что было зафиксировано попадание дронов по целям, после чего вспыхнул пожар.

