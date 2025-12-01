ua en ru
"Удалось достичь значительного прогресса". Умеров отчитался Зеленскому о переговорах в США

США, Понедельник 01 декабря 2025 17:49
"Удалось достичь значительного прогресса". Умеров отчитался Зеленскому о переговорах в США
Автор: Валерий Ульяненко

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы украинской делегации в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Рустема Умерова в Telegram.

"За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки", - говорится в его заявлении.

Умеров поблагодарил американскую сторону за конструктивную работу и отметил договоренность поддерживать "постоянный и тесный" контакт в дальнейшем.

"Готовим полный доклад и в ближайшее время представим его Президенту лично во время встречи в Европе, куда вместе с переговорной группой уже отправляемся", - отметил секретарь СНБО.

Переговоры Украины и США

Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. Переговоры стартовали в воскресенье, 30 ноября.

Известно, что США хотят решить с Украиной споры по двум ключевым пунктам мирного плана - речь идет прежде всего о вопросах территорий и гарантии безопасности.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, проинформировал о результатах главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что в продвижении достойного мира есть значительный прогресс, а также сказал, что позиции Украины и США сблизились.

Тем временем в СМИ пишут, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, чтобы продолжить переговоры, но уже с российской стороной.

Сегодня, 1 декабря, Стив Уиткофф провел новую встречу с Рустемом Умеровым. Они также обсудили результаты вчерашних переговоров с Владимиром Зеленским.

