"Удалось достичь значительного прогресса". Умеров отчитался Зеленскому о переговорах в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Рустема Умерова в Telegram .

"За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки", - говорится в его заявлении.

Умеров поблагодарил американскую сторону за конструктивную работу и отметил договоренность поддерживать "постоянный и тесный" контакт в дальнейшем.

"Готовим полный доклад и в ближайшее время представим его Президенту лично во время встречи в Европе, куда вместе с переговорной группой уже отправляемся", - отметил секретарь СНБО.