"Вдалося досягти значного прогресу". Умєров відзвітував Зеленському про переговори у США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Рустема Умєрова в Telegram .

"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання", - йдеться у його заяві.

Умєров подякував американській стороні за конструктивну роботу і наголосив на домовленості підтримувати "постійний і тісний" контакт надалі.

"Готуємо повну доповідь і найближчим часом представимо її Президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди разом із переговорною групою вже вирушаємо", - зазначив секретар РНБО.