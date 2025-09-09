ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Болельщикам - терпения": первые слова Реброва после матча с Азербайджаном

Баку, Вторник 09 сентября 2025 21:45
UA EN RU
"Болельщикам - терпения": первые слова Реброва после матча с Азербайджаном Фото: Сергей Ребров (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат поединка Азербайджан - Украина в отборе к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Ничья после поражения

Уступивна старте Франции (0:2), Украина сыграла вничью с Азербайджаном - 1:1. "Сине-желтые" усилиями Судакова открыли счет на 51-й минуте. Однако удержать победу не смогли.

Под конец игры, мяч в штрафной нашей команды попал в руку Зинченко и судья, после просмотра ВАР, назначил пенальти в ворота Трубина. Хозяева реализовали 11-метровый, а украинцы не сумели забить во второй раз.

После двух матчей "сине-желтые", как и Азербайджан, имеют 1 балл в активе и уступают в группе сборным Исландии и Франции.

Что сказал тренер

После матча Ребров прокомментировал неутешительный результат противостояния с аутсайдером.

"Не получилось выиграть, создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную площадь лишь в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Хотя это было тяжело с пятью защитниками у соперника", - отметил Ребров.

Кроме того, он пожаловался на состояние поля в Баку, а также отметил, что Азербайджан действовал совсем не так, как в матче с Исландией, в котором потерпел поражение - 0:5.

"Поле было очень тяжелое, чтобы создавать моменты. Соперник совсем иначе играл, не так, как против Исландии. Сыграли очень компактно, не давали никаких зон", - подчеркнул тренер.

В завершении, Ребров призвал болельщиков к терпению и ждать следующих матчей, в которых его подопечные сделают все для победы.

"Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам - терпения, ждать следующей игры. Мы все будем делать для победы".

Когда следующие матчи

Украина набрала 1 балл в двух стартовых матчах отбора ЧМ-2026. По три очка имеют сборные Исландии и Франции, которые сегодня сыграют между собой в Париже (начало - в 21:45 по Киеву).

Следующие поединки "сине-желтые" проведут уже в октябре. 10 октября на выезде против Исландии и 13-го в польском Кракове - с Азербайджаном.

Ранее мы сравнили стоимость футболистов сборных Азербайджана и Украины.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Сергей Ребров
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины