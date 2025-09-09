ua en ru
Сенсация в отборе: еще одна африканская страна гарантировала себе место на ЧМ-2026

Вторник 09 сентября 2025 15:15
Сенсация в отборе: еще одна африканская страна гарантировала себе место на ЧМ-2026 Сборная Туниса по футболу (фото: facebook.com/eagles.of.carthage)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Туниса гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира-2026 по футболу. Команда досрочно вышла из группы, обыграв Экваториальную Гвинею в восьмом туре африканской квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как Тунис добыл путевку на мундиаль

В отборе на ЧМ-2026 в Африке участвуют 53 команды, поделенные на девять групп. В восьми группах соревнуются по шесть сборных, а в одной - пять (из-за снятия Эритреи). Все команды должны провести по 10 туров.

Тунис подходил к игре против Экваториальной Гвинеи без единого поражения, набрав 19 очков.

Более того, команда не пропустила ни одного мяча в семи стартовых матчах, забив 13 голов. Соперники имели 10 очков после семи туров.

Судьба поединка решилась на последних минутах - полузащитник Мохамед Бен Ромдхан забил победный гол на 90+4 минуте, установив счет 1:0.

Турнирная таблица группы H после 8 тура

  • Тунис - 22 очка (8 матчей), 13:0
  • Намибия - 12 (7), 9:4
  • Либерия - 11 (8), 9:9
  • Малави - 10 (8), 8:9
  • Экваториальная Гвинея - 10 (8), 7:11
  • Сан-Томе и Принсипи - 0 (7), 4:17

Благодаря победе Тунис стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе выход на чемпионат мира за два тура до завершения отбора.

Историческое достижение Туниса

Для Туниса это уже седьмой выход на чемпионат мира в истории и третий подряд. В Катаре-2022 команда завершила выступление на групповом этапе, но одержала сенсационную победу над Францией.

Тунис стал вторым представителем Африки на ЧМ-2026 - ранее путевку получило Марокко, которое возглавило группу Е.

Список участников ЧМ-2026 на сегодня

  • Африка (2/9): Марокко, Тунис
  • Азия (5/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
  • Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай
  • Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика
  • Океания (1/1): Новая Зеландия
  • Победители плейофф (0/2): -
  • Европа (0/16): -

Когда и где состоится ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Футбол Тунис Чемпионат мира
