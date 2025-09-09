ua en ru
Забарный вдвое дороже: стоимость сборных Украины и Азербайджана в очном поединке

Баку, Вторник 09 сентября 2025 19:09
Фото: Сборная Азербайджана (x.com/affa_official)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины значительно превосходит национальную команду Азербайджана по стоимости состава. Разница - в 15 раз.

РБК-Украина анализирует стоимости сегодняшних соперников и их лидеров.

Сколько стоит сборная Азербайджана

Суммарная стоимость игроков сборной Азербайджана из заявки на сегодняшний матч с Украиной, по версии Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Это - более, чем в 15 раз меньше, чем полный список на игру украинской команды. Более того, весь состав соперников по стоимости уступает каждому из топ-5 самых дорогих исполнителей сборной Украины (Забарный, Судаков, Довбик, Трубин, Зинченко). Один лишь защитник ПСЖ оценивается вдвое выше всей заявки Азербайджана.

Самый дорогой футболист в составе наших соперников - нападающий "Карабаха" Нариман Ахундзаде (2 млн евро). Это - как Богдан Михайличенко, Иван Калюжный и Александр Назаренко в составе "сине-желтых". Меньше у нас стоят только Александр Сваток (1,2 млн) и Олег Очеретько (1 млн).

Топ-10 самых дорогих в сборной Азербайджана:

  1. Нариман Ахундзаде - 2 млн
  2. Турал Байрамов - 1,5 млн
  3. Эльвин Джафаргулиев - 1,2 млн
  4. Махир Эмрели - 1 млн
  5. Ренат Дадашов - 900 тыс.
  6. Кисмет Алиев - 900 тыс.
  7. Себухи Абдуллазаде - 900 тыс.
  8. Рза Кафаров - 850 тыс.
  9. Бахлул Мустафазаде - 800 тыс.
  10. Муса Гурбанлы - 750 тыс.

Забарный вдвое дороже: стоимость сборных Украины и Азербайджана в очном поединке

Самые дорогие в сборной Украины

Суммарная стоимость нашей национальной команды на сегодняшнюю игру - 272 млн евро. Самым дорогим является игрок французского ПСЖ - Илья Забарный (42 млн евро).

Топ-10 самых дорогих в сборной Украины:

  1. Илья Забарный - 42 млн евро
  2. Георгий Судаков - 32 млн евро
  3. Артем Довбик - 30 млн
  4. Анатолий Трубин - 28 млн
  5. Александр Зинченко - 20 млн
  6. Николай Матвиенко - 16 млн
  7. Владислав Ванат - 15 млн
  8. Егор Ярмолюк - 15 млн
  9. Николай Шапаренко - 11 млн
  10. Артем Бондаренко - 10 млн

Забарный вдвое дороже: стоимость сборных Украины и Азербайджана в очном поединке

Ранее сообщили, где и когда бесплатно смотреть матч Азербайджан - Украина в квалификации ЧМ-2026.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

Футбол Чемпионат мира
