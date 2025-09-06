ua en ru
Исландия разгромила Азербайджан и возглавила группу Украины в отборе ЧМ-2026

Суббота 06 сентября 2025 00:24
Исландия разгромила Азербайджан и возглавила группу Украины в отборе ЧМ-2026 Сборная Исландии по футболу (фото: facebook.com/p/Icelandic-Football-League)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Исландии начала квалификацию чемпионата мира-2026 с разгромной победы над Азербайджаном - 5:0. Рекордный результат позволил команде Арнара Гуннлагуссона возглавить турнирную таблицу группы D, опередив Францию по разнице голов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Исландия не оставила шансов сопернику

В Рейкьявике исландцы принимали 122-ю сборную мира Азербайджан, тогда как параллельно Украина встречалась в Польше с Францией (0:2).

Первый тайм хозяева завершили при минимальном преимуществе - 1:0, но уже после перерыва азербайджанцы пропустили четыре гола.

Дубль оформил полузащитник немецкого "Кельна" Исак Йоханнессон (47, 56 минуты), а лидер сборной Альберт Гудмундссон отметился голом и ассистом (66 минута). Другие голы забили Виктор Палссон (45+2 мин) и Кристиан Глинссон (73 мин).

Рекордный результат для Исландии

Победа 5:0 стала рекордной для Исландии в квалификационных матчах чемпионатов мира. Ранее самым результативным был матч отбора к ЧМ-2018 против Турции (3:0).

Эта победа не только подняла команду на первое место в группе D, но и укрепила позиции исландцев в рейтинге ФИФА.

Турнирная таблица группы D после 1-го тура:

  • Исландия - 3 очка, разница голов 5:0
  • Франция - 3 очка, 2:0
  • Украина - 0 очков, 0:2
  • Азербайджан - 0 очков, 0:5

Исландия опережает Францию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, а сборная Украины оказалась на третьем месте после поражения от Франции.

Следующие матчи сборной Украины

Украина уже готовится к следующему поединку - во вторник, 9 сентября, команда сыграет против Азербайджана в Баку. Этот матч станет шансом "сине-желтых" исправить неудачный старт.

С Исландией Украина встретится впервые в выездном матче третьего тура 10 октября, который обещает стать ключевой игрой в борьбе за выход на ЧМ-2026.

Ранее мы писали, что сборная Украины U21 разгромила Литву со счетом 4:0 в стартовом матче Евро-2027.

Также читайте о пути украинской сборной к чемпионату мира-2026.

