"Уболівальникам – терпіння": перші слова Реброва після матчу з Азербайджаном

Баку, Вівторок 09 вересня 2025 21:45
"Уболівальникам – терпіння": перші слова Реброва після матчу з Азербайджаном Фото: Сергій Ребров (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результат поєдинку Азербайджан – Україна у відборі до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Нічия після поразки

Поступившись на старті Франції (0:2), Україна зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1. "Синьо-жовті" зусиллями Судакова відкрили рахунок на 51-й хвилині. Проте втримати перемогу не змогли.

Під завершення гри, м'яч у штрафному нашої команди влучив у руку Зінченку і суддя, після перегляду ВАР, призначив пенальті у ворота Трубіна. Господарі реалізували 11-метровий, а українці не зуміли забити вдруге.

Після двох матчів "синьо-жовті", як і Азербайджан, мають 1 бал в активі та поступаються в групі збірним Ісландії та Франції.

Що сказав тренер

Після матчу Ребров прокоментував невтішний результат протистояння з аутсайдером.

"Не вийшло виграти, створювати достатньо моментів. На жаль, ми почали навантажувати штрафний майданчик лише в останні 15 хвилин. Треба було раніше це робити. Хоча це було важко з п'ятьма захисниками в суперника", – зазначив Ребров.

Крім того, він поскаржився на стан поля в Баку, а також зазначив, що Азербайджан діяв зовсім не так, як в матчі з Ісландією, в якому зазнав поразки – 0:5.

"Поле було дуже важке, аби створювати моменти. Суперник зовсім інакше грав, не так, як проти Ісландії. Зіграли дуже компактно, не давали жодних зон", – підкреслив тренер.

У завершенні, Ребров закликав уболівальників до терпіння та чекати наступних матчів, у яких його підопічні зроблять усе для перемоги.

"Я дуже засмучений, що ми не виграли, що не створили достатньо моментів. Вболівальникам – терпіння, чекати наступної гри. Ми все будемо робити для перемоги".

Коли наступні матчі

Україна набрала 1 бал в двох стартових матчах відбору ЧС-2026. По три очки мають збірні Ісландії та Франції, які сьогодні зіграють між собою в Парижі (початок – о 21:45 за Києвом).

Наступні поєдинки "синьо-жовті" проведуть вже у жовтні. 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13-го в польському Кракові – з Азербайджаном.

Раніше ми порівняли вартість футболістів збірних Азербайджану та України.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

