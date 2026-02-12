Почему РФ бьет баллистикой днем и чем на самом деле опасен "Орешник": разбор

Россия все чаще бьет баллистикой по тыловым городам Украины днем. Только за последние дни под ударом были Львов и Киев, а сегодня всю страну охватила воздушная тревога из-за угрозы "Орешника".

В чем заключается тактика РФ, насколько опасен "Орешник", сколько таких ракет у врага и какая система способна их сбить - объяснил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак.

Главное:

Баллистику использует враг для ударов по "горячим" целям.

"Орешник" без ядерного заряда - это больше про запугивание.

В неядерном исполнении эта "Орешник" оставит воронки условно как от 36 ударов артснарядов.

Современные системы Patriot не предназначены для перехвата ракет такого класса как "Орешник". Для этого нужна сверхдорогая система THAAD.

Среди едва ли не еженощных воздушных атак, РФ все чаще прибегает к ударам баллистикой по тыловым городам Украины именно в светлое время суток.

Вчера, 11 февраля, по Львову оккупанты запустили два аэробаллистических "Кинжала", на выходных баллистика среди белого дня была направлена на пригород Киева, а сегодня по всей стране звучала тревога из-за угрозы баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

РБК-Украина расспросило эксперта о логике таких ударов и реальных угрозах от ракет.

Почему атаки РФ баллистикой по Украине идут днем

Ступак в частности объяснил, почему россияне используют баллистические ракеты для ударов по тыловым городам Украины именно днем.

Он отмечает, что баллистические ракеты очень быстрые: подлетают буквально за считанные минуты и используются тогда, когда есть точечная, "горячая" информация об объекте или грузе, который нужно уничтожить немедленно.

Из-за скорости действия оккупанты не ждут вечера, или запусков крылатых ракет.

"Фантазируем, где-то на окраине Львова приехал какой-то груз с западной границы, он сейчас еще 2 часа здесь, а потом он куда-то разъедется. Поэтому как только информация получена, сразу нанесен удар. Вот такая вот логика", - приводит в пример собеседник.

Атака "Орешником". Что известно об этой ракете

"Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД), которую Москва представила как "новейшее оружие" в конце 2024 года.

Согласно открытым данным, она разработана на базе комплекса РС-26 "Рубеж" и способна развивать гиперзвуковую скорость (более 12 000 км/ч) и оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых имеет суббоеприпасы.

По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на конец января 2026 года на вооружении у России находится не более 3-4 таких ракет. Известно также, что за год производится небольшое количество.

Так ли страшен "Орешник", как его рисует Кремль?

Ступак отмечает, что когда "Орешник" без ядерного заряда, он раскрывается на 6 блоков по 6 частей, всего 36.

"Это же говорит о том, что это не серьезно. То есть, когда "Орешник" без ядерного заряда, то это такие "болванки", это больше о запугивании", - отмечает Ступак.

Эксперт объясняет: эффект от таких блоков похож на обычные артиллерийские снаряды.

"Когда он ("Орешник" - ред.) по Днепру прилетел, я видел исследования, эти воронки. И знаете на что они похожи? На воронки от обычных артиллерийских снарядов. То есть считайте, что это 36 артиллерийских выстрелов было", - добавляет Ступак.

По его словам, была информация, что враг может использовать обычную взрывчатку в таких ракетах. Но есть нюанс.

Существует теория, что из-за огромной скорости и нагрева блоков при входе в атмосферу, туда сложно заложить обычную взрывчатку - она может детонировать раньше времени.

"Конечно, если прилетит ядерный заряд, то всем - "крышка". Но пока его нет, слава Богу", - сказал Ступак.

Может ли Украина сбивать такие ракеты

И хотя ЗРК Patriot способны сбивать баллистические ракеты, тот же "Кинжал", с "Орешником" эта ПВО справиться не может.

"Patriot сбить ("Орешник" - ред.) не может. Есть американская система, она называется THAAD. Она стоит 3 миллиарда долларов, а нас таких денег нет", - подытожил собеседник.

FAQ (Вопросы - Ответы)

Почему РФ атакует баллистикой днем?

Баллистические удары нужны для быстрого поражения конкретной цели, пока она "еще на месте".

Насколько опасен "Орешник"?

Если без ядерного заряда, то это фактически о запугивании.

Могут ли украинские ПВО сбивать такие ракеты?

Нет, даже Patriot не справится; THAAD могла бы, но для Украины сверхдорогая.

Могут ли блоки "Орешника" содержать взрывчатку?

Теоретически возможно, но из-за нагрева во время полета это опасно.