Почему РФ бьет баллистикой днем и чем на самом деле опасен "Орешник": разбор
Россия все чаще бьет баллистикой по тыловым городам Украины днем. Только за последние дни под ударом были Львов и Киев, а сегодня всю страну охватила воздушная тревога из-за угрозы "Орешника".
В чем заключается тактика РФ, насколько опасен "Орешник", сколько таких ракет у врага и какая система способна их сбить - объяснил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак.
Главное:
- Баллистику использует враг для ударов по "горячим" целям.
- "Орешник" без ядерного заряда - это больше про запугивание.
- В неядерном исполнении эта "Орешник" оставит воронки условно как от 36 ударов артснарядов.
- Современные системы Patriot не предназначены для перехвата ракет такого класса как "Орешник". Для этого нужна сверхдорогая система THAAD.
Среди едва ли не еженощных воздушных атак, РФ все чаще прибегает к ударам баллистикой по тыловым городам Украины именно в светлое время суток.
Вчера, 11 февраля, по Львову оккупанты запустили два аэробаллистических "Кинжала", на выходных баллистика среди белого дня была направлена на пригород Киева, а сегодня по всей стране звучала тревога из-за угрозы баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
РБК-Украина расспросило эксперта о логике таких ударов и реальных угрозах от ракет.
Почему атаки РФ баллистикой по Украине идут днем
Ступак в частности объяснил, почему россияне используют баллистические ракеты для ударов по тыловым городам Украины именно днем.
Он отмечает, что баллистические ракеты очень быстрые: подлетают буквально за считанные минуты и используются тогда, когда есть точечная, "горячая" информация об объекте или грузе, который нужно уничтожить немедленно.
Из-за скорости действия оккупанты не ждут вечера, или запусков крылатых ракет.
"Фантазируем, где-то на окраине Львова приехал какой-то груз с западной границы, он сейчас еще 2 часа здесь, а потом он куда-то разъедется. Поэтому как только информация получена, сразу нанесен удар. Вот такая вот логика", - приводит в пример собеседник.
Атака "Орешником". Что известно об этой ракете
"Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД), которую Москва представила как "новейшее оружие" в конце 2024 года.
Согласно открытым данным, она разработана на базе комплекса РС-26 "Рубеж" и способна развивать гиперзвуковую скорость (более 12 000 км/ч) и оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых имеет суббоеприпасы.
По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на конец января 2026 года на вооружении у России находится не более 3-4 таких ракет. Известно также, что за год производится небольшое количество.
Так ли страшен "Орешник", как его рисует Кремль?
Ступак отмечает, что когда "Орешник" без ядерного заряда, он раскрывается на 6 блоков по 6 частей, всего 36.
"Это же говорит о том, что это не серьезно. То есть, когда "Орешник" без ядерного заряда, то это такие "болванки", это больше о запугивании", - отмечает Ступак.
Эксперт объясняет: эффект от таких блоков похож на обычные артиллерийские снаряды.
"Когда он ("Орешник" - ред.) по Днепру прилетел, я видел исследования, эти воронки. И знаете на что они похожи? На воронки от обычных артиллерийских снарядов. То есть считайте, что это 36 артиллерийских выстрелов было", - добавляет Ступак.
По его словам, была информация, что враг может использовать обычную взрывчатку в таких ракетах. Но есть нюанс.
Существует теория, что из-за огромной скорости и нагрева блоков при входе в атмосферу, туда сложно заложить обычную взрывчатку - она может детонировать раньше времени.
"Конечно, если прилетит ядерный заряд, то всем - "крышка". Но пока его нет, слава Богу", - сказал Ступак.
Может ли Украина сбивать такие ракеты
И хотя ЗРК Patriot способны сбивать баллистические ракеты, тот же "Кинжал", с "Орешником" эта ПВО справиться не может.
"Patriot сбить ("Орешник" - ред.) не может. Есть американская система, она называется THAAD. Она стоит 3 миллиарда долларов, а нас таких денег нет", - подытожил собеседник.
Напомним, сегодня по всей Украине звучала воздушная тревога из-за угрозы баллистической ракеты средней дальности. Она длилась 25 минут, а пуск "Орешника" не подтвердился.
