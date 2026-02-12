Украина может получить 35 ракет PAC-3 для Patriot: Германия предложила нестандартную идею

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции по итогам "Рамштайна" заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Идея Германии

"В конце нашей встречи я спонтанно предложил, что Германия собирается поставить Украине еще пять ракет-перехватчиков PAC-3, если страны-партнеры предоставят в общей сложности 30 ракет PAC-3", - сказал он.

Реакция Федорова

В свою очередь министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что идет работа с США для контрактования ракет PAC-2 и PAC-3 для Patriot. Сейчас украинским воинам не хватает таких перехватчиков.

"Сегодня наш коллега Борис (Писториус - ред.) проявил фантастическую инициативу, и я верю, что это поможет нам в скором времени получить дополнительные ракеты PAC-3, вместе с тем, что мы получим через (программу - ред.) PURL", - добавил он.

Федоров отметил, что сегодня партнеры Украины объявили о выделении 500 млн долларов на программу PURL. Эти средства, в частности, пойдут на закупку ракет PAC-3 у США.

"Вы видите, что Россия запускает до 20 баллистических ракет... то есть около сотни ракет за одну атаку. И я не думаю, что в мире существует система ПВО, которая готова к борьбе с таким количеством ракет. Поэтому наша цель - найти ракеты PAC-2, PAC-3", - сказал украинский министр.

Он обратил внимание, что проблемы есть и с ракетами для систем SAMP/T. Европе необходимо увеличить производство такого вооружения.

"Весь мир должен сотрудничать с Украиной, а Украина - со всем миром, чтобы разработать больше ракет PAC-3 или подобных им, чтобы защититься от таких атак", - подчеркнул Федоров.

PAC-2 и PAC-3: в чем разница

Ракеты PAC-2 (Patriot Advanced Capability-2) и PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - это два разных поколения средств противовоздушной обороны, которые существенно отличаются по методу уничтожения целей.

Обновлено в 20:45. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, PAC-2 была разработана преимущественно для перехвата самолетов и крылатых ракет. Она использует мощную осколочно-фугасную боевую часть весом около 90 кг, которая детонирует рядом с целью, поражая ее облаком осколков.

В отличие от нее, PAC-3 - это специализированный перехватчик баллистических ракет, работающий по принципу hit-to-kill (прямое попадание). Она уничтожает цель путем прямого столкновения на огромной скорости.

Однако, как отметил эксперт в комментарии РБК-Украина, для перехвата одной баллистической ракеты - нужно две ракеты PAC-3. Поэтому 30 ракет хватит, примерно, чтобы перехватить 15 вражеских баллистических целей.