США почти на нуле: кто спас Украину от дефицита оружия в 2025 году - неожиданные данные

Европа в 2025 году на 67% увеличила военную помощь Украине, фактически заменив поддержку от США, которая обвалилась на 99%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Ukraine Support Tracker и аналитический документ Kiel Policy Brief Кильского института мировой экономики.

2025 год стал переломным в поддержке Украины. Так, согласно обновленным данным Ukraine Support Tracker от Кильского института, мировое распределение помощи Киеву в корне изменилось.

Пока американская помощь практически остановилась, европейские страны совершили невероятный рывок, фактически заменив собой "щит" Вашингтона.

Резкое сокращение американской помощи

Отчет показывает, что поддержка из США в 2025 году упала почти на 99 % по сравнению со средним показателем 2022-2024 годов. Если раньше США ежегодно выделяли миллиарды на военную, финансовую и гуманитарную помощь, то в 2025 году было зафиксировано падение помощи на 99%.

Был только один "символический" пакет военной поддержки общей стоимостью около 0,4 млрд евро, а новых крупных финансовых или гуманитарных обязательств не поступало.

Европейская поддержка выросла

На фоне существенного уменьшения американской помощи европейские страны значительно нарастили свои взносы:

военная помощь от европейцев выросла на 67%;

финансовая и гуманитарная поддержка увеличилась на 59%.

Благодаря этому общий объем международной помощи Украине в 2025 году остался близким к уровню предыдущих лет, несмотря на резкое сокращение поддержки со стороны США.

Кто стал новыми лидерами поддержки

Внутри Европы сформировался новый "костяк" доноров.

Крупнейшими европейскими поставщиками военной помощи в 2025 году стали:

Германия - около 9 млрд евро;

Великобритания - более 5,4 млрд евро;

Швеция - 3,7 млрд евро.

Норвегия и Дания - значительные взносы также в военный сектор.

Интересно, что страны Северной Европы (Норвегия, Дания, Швеция) оказались самыми преданными - они отдают на оружие для ВСУ более 0,6% своего ВВП. В то же время доля Восточной и Южной Европы в военных поставках существенно сократилась.

Новые механизмы поддержки

Одним из важных инструментов стало внедрение механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), через который около 75 % ракет для систем Patriot и почти 90 % боеприпасов для других систем ПВО были профинансированы европейскими партнерами в 2025 году.

Так, 24 страны-доноры скинулись деньгами (3,7 млрд евро), чтобы выкупить оружие непосредственно со складов США.

Инвестиции в украинский ВПК: новый тренд

Вместо того, чтобы просто привозить готовое, партнеры начали покупать оружие непосредственно у украинских заводов:

в конце 2024 года доля таких контрактов была лишь 4%;

в конце 2025 года она взлетела до 22%.

Прогнозы на 2026 год оптимистичны благодаря новому фонду ЕС Ukraine Support Fund на огромную сумму - 90 млрд евро. Из них 60 млрд пойдут именно на поддержку украинской оборонной индустрии, что позволит Украине становиться более автономной в производстве оружия.