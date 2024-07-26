Убийство Фарион: суд избирает подозреваемому меру пресечения

Суд во Львове избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Им является 18-летний уроженец и житель Днепра, которого вчера задержали правоохранители.

Что происходит в суде по состоянию на данный момент - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Хронология событий 13:26. Подозреваемый приведен в зал суда. 13:30. Фигурант попросил 15 минут после суда, во время которых он "готов разговаривать со всеми журналистами". Убийство Фарион Напомним, что 19 июля 2024 года во Львове убили украинского языковеда Ирину Фарион, когда она ждала такси во дворе своего дома. Злоумышленник выстрелил женщине в голову из огнестрельного оружия. После чего Фарион была госпитализирована в тяжелом состоянии и провели операцию, она была переведена в реанимацию и была в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких. Но спустя некоторое время стало известно, что медикам не удалось спасти потерпевшую, 60-летняя женщина погибла. 22 июля ее похоронили на Лычаковском кладбище во Львове, провести Фарион в последний путь пришли тысячи человек. Отметим, что дело правоохранители переквалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Следователи рассматривают как вероятные версии убийства общественно-политическую деятельность языковеда и личную неприязнь к ней. Также не исключается и возможность российского следа.