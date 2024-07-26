Убийство Фарион: что известно о расследовании и мотивах стрелка

Подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион вчера удалось задержать. Сегодня ему объявили подозрение и изберут меру пресечения. Следствие склоняется к мнению, что стрелок мог быть только исполнителем.

Все, что известно об убийстве Фарион, версиях и мотивах стрелка - собрало РБК-Украина в материале ниже.

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О дне убийства и его планировании

Убийство общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион произошло 19 июля 2024 года на ул. Масарика во Львове. Неизвестный выстрелил в висок 60-летней женщине, когда та во дворе своего дома ждала такси. Медики доставили ее в больницу в критическом состоянии и прооперировали. Фарион находилась в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких. Но спасти потерпевшую не удалось. В тот же вечер медики констатировали ее смерть, а полиция квалифицировала преступление как умышленное убийство.

После покушения в сети начали распространять фотографии молодого человека в панамке и темных очках. Соседи Фарион рассказали, что в течение недели он ходил возле дома, где жила языковед. Впоследствии полиция подтвердила, что именно этот парень, по меньшей мере, один подозреваемый по делу. Его объявили в розыск.

Сегодня, во время брифинга, правоохранители раскрыли больше деталей с хронологией событий и сообщили, что в ходе расследования установлено и проработано более 80 человек, похожих внешне на убийцу. Полиция допросила 900 свидетелей по делу.

На месте была найдена спортивная гильза, а не боевая. Сейчас ищут, где эта пуля (размером 9х18) была приобретена. В МВД не исключают, что она была приобретена на "черном рынке".

Установлено, что подозреваемый по прибытии во Львов получил на "Новой почте" маскировочные вещи (в том числе очки, накладную бороду, панаму), которые носил следующие дни. Парень прибыл во Львов 9 июля, где через систему интернет-бронирования жилья Booking он снял квартиру, а затем еще две 14 июля и 19 июля. Все они были с балконами.

Фото: полиция показала кадры с камер наблюдения, на которых подозреваемый парень (t.me/UA_National_Police)

Также известно, что подозреваемый ждал Фарион во дворе ее дома около двух часов, не уходя с места. В день убийства он подошел к жертве на расстояние не более двух метров перед выстрелом. Момент не попал на камеру, но зафиксированы последние минуты подготовки перед нападением.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что оружие, из которого убили Фарион, пока не найдено.

"Что касается пистолета, то подозреваемый оговорился, что он спрятал его", - министр.

Отметим, что Фарион была похоронена на Лычаковском кладбище во Львове 22 июля. Тогда тысячи львовян пришли попрощаться с языковедом. В тот день подозреваемый сбежал из города (он поехал поездом в Днепр).

Версии, мотивы и "российский след"

В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что у следствия есть несколько версий мотивов убийства языковеда. Среди основных - личная неприязнь, общественная деятельность погибшей. Правоохранители также не исключают и "российского следа" в этом убийстве. В МВД также говорят, что убийство было спланировано и киллер не менее двух месяцев готовился к преступлению.

В ходе брифинга в ответ на вопрос РБК-Украина первый заместитель главы Службы безопасности Украины Сергей Андрущенко сказал, что рассматривается версия о причастности спецслужб России. Также проверяется причастность задержанного к неонацистскому движению в РФ.

Следует заметить, что на днях российские медиаресурсы распространили видео, на котором ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя российские "национал-социалисты" движения NS/WP. Они якобы опубликовали видео убийства языковеда.

"Касательно причастности указанного лица осуществляется комплекс мероприятий. Изучаем его связи как на территории Украины, так и за рубежом. Одна из версий - причастность спецслужб страны агрессора к организации преступления", - рассказал Андрущенко и добавил, что рассматриваются и другие преступления на территории Украины, к которым мог быть причастен задержанный.

Примечательно, что в телефоне подозреваемого была найдена цифровая книга "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".

Что известно о самом убийце и его семье

Задержанному 18 лет и он является уроженцем Днепра. Сегодня ему объявили подозрение в умышленном убийстве. По словам главы МВД, есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда.

Журналисты "Схем" (Радио Свобода) выяснили, что этот 18-летний парень учился в Днепровской гимназии № 62. Он занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде "МДЮСШ U-19". Также участвовал в турнире в поддержку ВСУ "Осень 2022".

СМИ также связались с отцом подозреваемого. В комментарии мужчина сообщил, что он служит, а сына давно не видел, но его задержании узнал от жены. По его словам, парень не говорил ничего, что бы свидетельствовало о неприязни к Фарион. С матерью журналистам пообщаться не удалось - ее телефон выключен.

Интересно, что в телефоне молодого человека также нашли прощальное письмо на случай, если бы что-то пошло "не по плану". В нем он просит у родителей прощения. В своей записке он пишет, что скрывал это от семьи "ради их безопасности" и потому, что не доверял им.

Фото: подозреваемый в убийстве Фарион написал прощальное письмо (РБК-Украина)

В свою очередь глава МВД рассказал, что подозреваемого 10 часов везли из Днепра во Львов и общались с ним. Выяснилось, что для парня все было неожиданно, он не успел отправить даже смс, потому что спецназ работал быстро. Клименко говорит, что сейчас устанавливают место, где фигурант мог учиться стрелковому делу.

В распоряжение РБК-Украина попало фото, на котором можно увидеть лицо стрелка.

Фото: подозреваемый в убийстве Ирины Фарион (РБК-Украина)

У стрелка были и другие потенциальные жертвы, среди них нардеп

Правоохранители установили, что парень искал информацию о других публичных лицах. Что свидетельствует о подготовке последующих убийств. Министр внутренних дел рассказал, что 18-летний задержанный мог дальше нацелиться на нардепа Максима Бужанского и добавил, что в поиске фигуранта были и другие имена, но не назвал их.