В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион

В Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион", - заявил он.

По его словам, операция по задержанию подозреваемого была очень непростой.

"В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждой, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды", - заявил президент.

Он добавил, что в Днепре задержали 18-летнего парня.

"Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", - отметил он.

Детали задержания подозреваемого

Клименко сообщил, что есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда.

"139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде", - рассказал он.

Глава МВД сообщил, что идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, который требовал высокого профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки.

"О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас задержан в руках полиции", - заявил он.

Клименко добавил, что сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Правоохранители готовят подозрение задержанному

Офис генпрокурора Украины сообщил, что сейчас задержанному в Днепре готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: задержание подозреваемого в убийстве Фарион (t.me/Klymenko_MVS)