Версии, экспертизы, поиск стрелка. Что известно об убийстве Фарион на утро

19 июля неизвестный стрелял в бывшую нардепку Ирину Фарион , которая позже скончалась в больнице. Поиски стрелка продолжаются, у полиции уже есть несколько версий.

РБК-Украина собрало все, что известно об убийстве Фарион на утро 20 июля.

Покушение на Фарион и смерть в больнице

19 июля неизвестный совершил покушение на экс-нардепа Ирину Фарион возле ее дома во Львове. С ранением головы ее сразу госпитализировали и проперировали, но спасти ее не удалось, Фарион умерла. Как рассказал мэр Львова, "медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью".

После того, как стало известно о смерти Фарион, дело переквалифицировали в "преднамеренное убийство". Эта статья предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Расследование: первые подробности

Уже ночью, 20 июля, глава МВД Игорь Клименко провел брифинг, во время которого рассказал о том, что удалось узнать правоохранителям за несколько часов расследования преступления.

По его словам, к расследованию убийства Ирины Фарион привлечена практически вся полиция Львова и часть полиции Львовской области. Также на месте работают группы из Киева, возглавляемые заместителем руководителя Национальной полиции и заместителем руководителя СБУ.

Убийство готовилось

Как рассказал Клименко во время брифинга, стрелок готовился заранее.

"Это не спонтанное убийство. Сколько он готовился - две недели или неделю, время покажет", - сказал он.

Версии

Основными версиями преступления являются общественная и политическая деятельность, личная неприязнь. Следователи проверяют и другие версии и мотивы преступления, в том числе заказное убийство.

"Российский след"

Кроме того, по словам министра не исключается и "российский след".

"Мы анализируем все слухи, проверяем, всю информацию проверяем, в том числе ту информацию, проходившую через пророссийские Telegram-каналы", - отметил он.

Что известно о стрелке и оружии, из которого стреляли в Фарион

По словам Клименко, следствие узнало и о том, что подозреваемый несколько дней находился у дома Ирины Фарион.

"Об этом мужчине пока ничего не известно. Мы пытаемся установить, что это за люди были, или человек. Действительно, мы можем подтвердить, что несколько дней этот человек находился в этой одежде, которую вы видели в СМИ. Этот человек действительно находился возле дома Ирины Фарион в назначенное время", - сказал Клименко.

По оружию, из которого стреляли в Фарион, Клименко, сказал следующее: "Известно калибр. Гильза найдена. После вскрытия, после проведения судебно-медицинской экспертизы мы будем иметь дополнительную информацию, но на все нужно время".