Вбивство Фаріон: суд обирає підозрюваному запобіжний захід
Суд у Львові обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Ним є 18-річний уродженець і мешканець Дніпра, якого вчора затримали правоохоронці, а вже сьогодні оголосили підозру.
Що відбувається в суді станом на зараз - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Хронологія подій
13:50. У суді оголосили перерву до 16:00. Батько підозрюваного найняв сину приватного адвоката, тож сторона захисту очікує його прибуття. При цьому раніше повідомлялося, що у хлопця буде державний адвокат.
13:49. У відповідь на вимогу судді він назва своє повне ім'я - Зінченко В'ячеслав Федорович та дату народження - 03.04.2006. Він сказав, що на момент затримання проживав у місті Дніпро.
13:44. Засідання суду розпочато.
13:42. Суддя прийшов до зали.
13:30. Фігурант попросив 15 хвилин після суду, під час яких він "готовий розмовляти з усіма журналістами".
13:26. Підозрюваного привели до зали суду.
Вбивство Фаріон
Нагадаємо, що 19 липня 2024 року у Львові вбили українську мовознавицю Ірину Фаріон, коли вона чекала на таксі у дворі свого будинку. Зловмисник вистрілив жінці у голову з вогнепальної зброї. Після чого Фаріон госпіталізували у тяжкому стані й провели операцію, вона була переведена до реанімації і була в глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Але через деякий час стало відомо, що медикам не вдалося врятувати потерпілу, 60-річна жінка загинула. 22 липня її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, провести Фаріон в останню путь прийшли тисячі людей.
Зазначимо, що справу правоохоронці перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Слідчі розглядають як імовірні версії вбивства громадсько-політичну діяльність мовознавиці та особисту неприязнь до неї. Також не відкидається і можливість російського сліду.
Додамо, що через кілька днів після вбивства, поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до злочину. Правоохоронці також показали фото і відео з підозрюваним, який був одягнений у яскравий одяг та мав нетипову ходу.
При цьому мережею ширилася інформація від медіаресурсів РФ про те, що причетність за скоєння вбивства взяли на себе російські "націонал-соціалісти" з руху NS/WP. Вони начебто опублікували відео вбивства мовознавиці. У поліції кажуть, що аналізують ролик та вивчать його на предмет, чи становить воно інтерес для слідства.
Пізніше, 25 липня силовикам вдалося затримати підозрюваного у вбивстві, його піймали у Дніпрі, це зокрема вдалося завдяки камерам спостереження (силовики перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу). В МВС розповіли, що це 18-річний хлопець і слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Також відомо, що він кілька місяців готувався до злочину та винаймав щонайменше три квартири у Львові.
У разі доведення провини стрільцеві загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
Більш детально про цю справу, розслідування та мотиви підозрюваного - дізнайтеся в окремому матеріалі РБК-Україна.
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