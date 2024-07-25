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Убийца Фарион мог быть лишь исполнителем, - Клименко

Четверг 25 июля 2024 15:32
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Убийца Фарион мог быть лишь исполнителем, - Клименко Фото: Игорь Клименко, глава Министерства внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Следствие считает, что стрелок мог быть лишь исполнителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко.

"Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - лишь исполнитель", - написал министр.

Задержание подозреваемого

Как рассказал Клименко, подозреваемого задержали в Днепре. Есть достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно он стрелял в языковеда.

Во время поиска правоохранители проверяли каждый уголок в маршруте отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. После того, как подозреваемого выследили и установили его личность - задержание было делом времени.

"Идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, который требовал высокого профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки", - пояснил Клименко.

Подозреваемым оказался 18-летний житель Днепра, который во время подготовки преступления арендовал три квартиры во Львове.

Убийство Фарион

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион. Языковеда госпитализировали в критическом состоянии, но спасти ее не удалось.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса Украины (УКУ) - умышленное убийство. Рассматривались несколько версий, среди которых была личная неприязнь.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что операцию по задержанию стрелка контролируют лично Клименко и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Подробнее об убийстве Ирины Фарион - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел Украины Ирина Фарион
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В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион
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