Важно для каждого: к киевлянам обратились со срочным предупреждением насчет воды

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения.

При этом после массированных вражеских обстрелов в городах и поселках Украины могут возникать проблемы с централизованным водоснабжением.

Так, например, в конце ноября 2025 года снижение давления воды в разных районах Киева было связано именно с ударами РФ по энергетике.

Подобная ситуация уже неоднократно складывалась в городе с начала года.

Известно, в то же время, что в столице действует сеть из более 170 бюветных комплексов, поэтому недавно мы сообщали, как найти ближайший бювет с генератором (который работает даже без света).

