Общество Образование Деньги Изменения

Важно для каждого: к киевлянам обратились со срочным предупреждением насчет воды

К жителям и гостям Киева обратились с важной просьбой насчет воды (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Из-за угрозы вражеских атак и низкой температуры воздуха жителей и гостей Киева призывают срочно проверить запасы воды. Людям напомнили также о необходимых суточных нормах, которые лучше иметь каждому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Читайте также: Вода может исчезнуть вместе со светом: как пережить отключение без вреда здоровью

Какие запасы воды и для чего лучше иметь в Киеве

Согласно информации КГГА, Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов.

Уточняется, что специалисты - коммунальные службы и энергетики - работают в столице круглосуточно.

В то же время пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак.

В связи с этим киевлян и гостей города призывают:

  • проверить свои запасы воды - питьевой и технической;
  • при необходимости - обновить их.

В КГГА напомнили также, что рекомендуемая суточная норма на одного человека такова:

  • 3 литра питьевой воды;
  • 10-12 литров технической воды - для гигиены и приготовления пищи.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Где киевлянам найти другую важную информацию

В завершение в пресс-службе КГГА напомнили, что подробнее о рекомендациях и работе городских сервисов в случае отсутствия электроснабжения можно узнать на Официальном портале Киева.

Речь идет об информации насчет:

  • пунктов обогрева, развернутых в столице;
  • загрузки карты Киева на смартфон;
  • работы бюветов;
  • подготовки к возможным дальнейшим отключениям электроэнергии (связанных с вражескими обстрелами энергоструктуры);
  • адаптации быта к возможным ограничениям в энергосистеме.

Полезная информация на случай отсутствия электроснабжения (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения.

При этом после массированных вражеских обстрелов в городах и поселках Украины могут возникать проблемы с централизованным водоснабжением.

Так, например, в конце ноября 2025 года снижение давления воды в разных районах Киева было связано именно с ударами РФ по энергетике.

Подобная ситуация уже неоднократно складывалась в городе с начала года.

Известно, в то же время, что в столице действует сеть из более 170 бюветных комплексов, поэтому недавно мы сообщали, как найти ближайший бювет с генератором (который работает даже без света).

Читайте также, почему возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты и что стоит знать о реальной ситуации на Дарницкой ТЭЦ.

