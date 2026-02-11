Важливо для кожного: до киян звернулись із терміновим попередженням щодо води

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення.

При цьому після масованих ворожих обстрілів у містах і селищах України можуть виникати проблеми із централізованим водопостачанням.

Так, наприклад, наприкінці листопада 2025 року зниження тиску води у різних районах Києва було пов'язане саме з ударами РФ по енергетиці.

Подібна ситуація вже неодноразово складалась у місті від початку року.

Відомо, водночас, що у столиці діє мережа із понад 170 бюветних комплексів, тож нещодавно ми повідомляли, як знайти найближчий бювет із генератором (який працює навіть без світла).

