Варшава вместо Вильнюса: почему Тихановская переносит штаб-квартиру оппозиции

Как пишет РБК-Украина , об этом Тихановская сообщила журналистам издания Rzeczpospolita .

По словам оппозиционерки, ее решение связано с изменением уровня безопасности в Литве, что стало угрозой для нее и сотрудников ее команды.

"Я очень благодарна Литве за поддержку, но вынуждена искать альтернативные решения для безопасности нашего офиса", - отметила Тихановская.

Новую штаб-квартиру планируют разместить в Варшаве, часть сотрудников останется в Вильнюсе.

Лидер Свободной Беларуси подчеркивает, что Польша является для нее символом солидарности и демократии.

"Польша преодолела сложный путь к независимости, и чувство солидарности с теми, кто еще идет по этому пути, не исчезло. Более того, стремление белорусов к демократии пользуется межпартийной поддержкой", - отметила она.

Перенос офиса происходит на фоне усиленной угрозы со стороны режима Лукашенко, который продолжает преследовать оппозиционных активистов. Тихановская отмечает, что диктаторская власть Беларуси, которая действует совместно с Россией, представляет опасность не только для белорусов, но и для безопасности Европы, в частности Польши.

Решение о переезде также связано с последними спорами в Вильнюсе относительно символики белорусских документов и уровня государственной защиты оппозиции. Тихановская надеется, что пребывание в Варшаве поможет укрепить сотрудничество белорусских демократических сил и продолжить международную борьбу за права и свободы в Беларуси.

Отметим, что дети Тихановской сейчас проживают в США, но семья планирует постоянно жить и учиться в Варшаве, подчеркивая приверженность к новому центру белорусской оппозиции.